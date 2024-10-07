Edis’ten kadın cinayetlerine sert tepki: 'Kadın cinayetleri politiktir'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:14

Güncelleme: 07.10.2024 - 13:14

Ünlü şarkıcı Edis, İstanbul Fatih'te Ayşenur ve İkbal adlı iki genç kadının vahşice katledilmesinin ardından kadın cinayetlerine karşı tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Edis, yaptığı açıklamada kadın cinayetlerinin kişisel meseleler olarak değil, politik bir sorun olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Edis, açıklamasında bu cinayetlerin toplumda kadınlara yönelik şiddeti körükleyen anlayışların bir sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadın cinayetlerini lütfen kişisel meseleler üzerinden değerlendirmeyin. Kadın cinayetleri politiktir. Toplumsal bir sorundur. Bu şiddet ortamına zemin hazırlayan beyanların sonucudur, adalet sisteminin açıklarından cesaret alan faillerin özgürlüğüdür, dışarıdaki suçluların yarattığı güvenlik açığıdır, kadınlığa, kadınsılığa, dişiliğe, kadın gibi olmaya hakaret gözüyle bakan anlayıştır, bu anlayışa hizmet eden ana akım medya figürleridir, sosyal medya hesapları ve trolleridir. Bu eşitlik bilincinin hayati bir gereklilik değil, elitist bir bakış açısı olarak tanımlanmasıdır, yabancı kültürlerin bir dayatması olarak görülmesidir.

Önce kendimiz, sonra yazdıklarımız, sonra toplumdaki davranışlarımız, başkalarına gösterdiğimiz/göstermediğimiz tepkiler değişmediği sürece, bu cinayetlerin vahşeti artarak devam edecek. Bu yazılar, hassasiyetler bir sosyal medya trendinden daha fazlasına dönüşmeli. Çok üzgünüm ve kızgınım.

Bir annenin kurşun yeseydi de canı yanmasaydı diyecek kadar çaresiz kalması dayanılabilecek gibi değil.

Ayşenur ve İkbal gittikleri yerde huzur bulsunlar. Ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum."



