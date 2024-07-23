Bu kadar paranız varsa, dünyanın yarısından zenginsiniz!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:02

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:03

Dünya genelinde en zengin yüzde 10'un arasında yer almak için düşündüğünüz kadar fazla paraya ihtiyacınız olmayabilir. Credit Suisse'in 2018 Küresel Zenginlik Raporu'na göre, bu dilimde yer almak için 93.170 ABD doları (yaklaşık 3 milyon TL) net varlığa sahip olmanız yeterli.

Credit Suisse, net varlığı "hanehalklarının sahip olduğu finansal varlıklar ile reel varlıkların (başlıca konut) değeri, borçlarından düşülerek hesaplanan değer" olarak tanımlıyor. Yani, toplam mal varlığınızdan borçlarınızı çıkardığınızda geriye kalan miktar.

"HERHANGİ BİR ÜLKEDEN DAHA FAZLA..."

Amerika'da, dünya çapında yüzde 10'luk dilimde yer alan 102 milyondan fazla insan bulunuyor. Bu rakam, diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazla.

Dünya genelinde yüzde 50'lik dilimde yer almak için ise çok daha azına ihtiyacınız var: Eğer adınıza sadece 4.210 dolar (yaklaşık 140 bin TL) varsa, hala dünya nüfusunun yarısından daha zenginsiniz. Küresel yüzde 1'lik dilime girmek içinse 871.320 dolarlık net varlık gerekiyor. Bu eşiği aşan 19 milyondan fazla Amerikalı bulunuyor.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ

Bu rakamlar, dünya genelinde gelir eşitsizliğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Credit Suisse'in belirttiği gibi, "Yetişkinlerin alt yarısı toplam servetin yüzde 1'inden azına sahipken, en zengin yüzde 10 (en üst yüzde 10'luk dilim) dünya servetinin yüzde 85'ine sahip. En üst yüzde 1 ise, tüm hane halkı servetinin neredeyse yarısını (yüzde 47) elinde bulunduruyor."

İyi haber ise, Credit Suisse'e göre, servet eşitsizliğinin artık artmadığına dair işaretler var. 2015'te en zenginlerin ve en zengin ülkelerin finansal varlıkları zirveye ulaştı ve o zamandan beri düşüşte. En üst yüzde 10 ve en üst yüzde 5'in payı 2016'daki seviyede kalırken, en üst yüzde 1'in payı yüzde 47.5'ten yüzde 47.2'ye geriledi.

Credit Suisse, servet eşitsizliğinin düşüşte olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor, ancak mevcut kanıtlar, bu eşitsizliğin çok yüksek bir seviyede de olsa dengelenmiş olabileceğini gösteriyor.