Ehliyetine el konulan Defne Samyeli'nin avukatından açıklama: Yapılan tespit hatalıdır
Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli hakkında geçen gün Şişli’de alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu yönünde haberler yapılmıştı. Defne Samyeli’nin avukatı konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
Bir süredir Kuruçeşme’de bir mekanda sahne alan eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli hakkında
Trafik kontrolünde alkol metreye üfleyen ünlü şarkıcının
yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis çevirmesiyle neye
uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya
ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.
DEFNE SAMYELİ'NİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Medyaradar’da yer alan habere göre; söz konusu cezanın gündeme gelmesinin ardından Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem bir açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
“Trafik kontrol ekiplerince müvekkilin alkollü olduğuna
ilişkin yapılan tespit hatalıdır. Zaten hatalı yapıldığını düşündüğümüz bu
ölçüme yapılan itiraz üzerine Hastanede yapılan kan tahlilinde müvekkilimin
hususi otomobil sınıfı araçlar için belirlenen yasal sınır düzeyinde alkollü
olmadığı ortaya konulmuştur.
Bu nedenle trafik kontrolü ekiplerince yapılan tespit tarafımızca dava konusu yapılmıştır. Yargılama sonucunda haklılığımızın ortaya konulacağını düşünüyoruz. Şu aşamada yargılamanın sonucunun beklenmesi en sağlıklı durum olduğundan müvekkil hakkında yapılan haberlere itibar edilmemelidir.”
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