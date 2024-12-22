Ekonomik kriz yılbaşı ekranını vurdu: Hangi programlar yayımlanacak?

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:41

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:41

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, 31 Aralık akşamı, kanalların yılbaşı gecesi için hazırladığı özel programlar, bu yıl ekonomik kriz nedeniyle olumsuz bir şekilde etkilendi.



Geçmiş yıllarda kanallar, eğlenceli programlar ve ünlü sanatçılarla dolu gece için büyük rekabet yaşarken, bu yıl reklam gelirlerinin düşmesi, kanalların düşük bütçeli projelerle ekrana çıkmasına yol açtı.



Gelen bilgilere göre, Kanal D, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un katılacağı “Şarkılar Bizi Söyler” programını yayınlayacak. Ancak, bu yıl program konuklardan yoksun bir şekilde çekilecek.

Star TV ise, uzun yıllar kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya'lı “Alice Müzikali”ni, TV'de ilk kez izleyicilerle buluşturacak. 7 Şubat 2019'da sahneye çıkan müzikal, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi ödüllerini kazanmıştı.







Atv'de ise Oktay Kaynarca'nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması yayınlanacak. Hafta içi çekilecek olan bu özel bölümde, “Bir Gece Masalı”nın yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi ünlü isimler, şarkıcılardan oluşan yarışmacılarla birlikte renkli bir gece sunacak.

Show TV, BKM'nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'un eski skeçlerinden oluşan bir kolaj yayınlayacak.







Bu yılbaşı gecesinin en prodüksiyonlu ve ünlü isimlerle dolu programı ise tv8'in “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”i olacak. Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola’dan oluşan jüri, Giray Altınok, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Deniz Baysal-Barış Yurtçu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam, Ersin Arıcı ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi ünlü isimlerin performanslarını değerlendirecek.