Yılbaşı sofrasının vazgeçilmez lezzeti: Fırında hindi tarifi

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:01

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:01

Yeni yıl sofralarının simgesi haline gelen fırında hindi, hem doyurucu hem de şık bir yemek seçeneği sunar. Klasik tarifiyle hazırlanan bu özel yemek, yumuşacık eti ve çıtır kabuğuyla misafirlerinizi kendine hayran bırakacak. Lezzetli bir hindi pişirmek için doğru teknikler ve lezzet artırıcı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Yılbaşı sofranızı taçlandıracak bu tarifi mutlaka deneyin!

FIRINDA HİNDİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet bütün hindi

100 gr tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet limon

2 adet portakal

6 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı biberiye

1 adet soğan (dörde bölünmüş)

3 dal kereviz sapı

2 su bardağı tavuk suyu

Yapılış