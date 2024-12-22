Yılbaşı sofrasının vazgeçilmez lezzeti: Fırında hindi tarifi
Yılbaşı sofralarının baş tacı olan fırında hindi, lezzeti ve gösterişli sunumuyla herkesi büyülüyor. Doğru pişirme yöntemleri ve özenle hazırlanan baharatlarla hindi, yılın son gecesinde sofranıza unutulmaz bir tat katacak. İşte adım adım klasik fırında hindi tarifi!
Yeni yıl sofralarının simgesi haline gelen fırında hindi, hem doyurucu hem de şık bir yemek seçeneği sunar. Klasik tarifiyle hazırlanan bu özel yemek, yumuşacık eti ve çıtır kabuğuyla misafirlerinizi kendine hayran bırakacak. Lezzetli bir hindi pişirmek için doğru teknikler ve lezzet artırıcı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Yılbaşı sofranızı taçlandıracak bu tarifi mutlaka deneyin!
FIRINDA HİNDİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet bütün hindi
- 100 gr tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet limon
- 2 adet portakal
- 6 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı biberiye
- 1 adet soğan (dörde bölünmüş)
- 3 dal kereviz sapı
- 2 su bardağı tavuk suyu
Yapılış
- Hindinin iç ve dış kısmını iyice yıkayın, ardından kağıt havluyla kurulayın. Derisinin altını nazikçe açarak tereyağını tüm gövdeye eşit şekilde sürün. Zeytinyağını da hindinin dış kısmına gezdirin.
- Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve biberiyeyi karıştırarak hindinin her tarafına sürün. Baharatların iyice nüfuz etmesi için hindiyi yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirin.
- Hindinin iç kısmına dörde bölünmüş soğan, limon, portakal, sarımsak ve kereviz saplarını yerleştirin. Bu malzemeler hindinin içini aromatik hale getirir ve pişirme sırasında lezzet verir.
- Hindiyi fırın tepsisine yerleştirin. Tavuk suyunu tepsinin altına dökerek hindinin kurumamasını sağlayın. Hindinin üstünü folyo ile kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hindiyi yaklaşık 3 saat pişirin. Pişirme süresinin son yarım saatinde folyoyu çıkararak hindinin üzerinin kızarmasını sağlayın.
- Pişen hindiyi dilimleyerek sıcak servis edin. Yanına pilav, patates püresi veya sotelenmiş sebzelerle harika bir sunum yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- 'Ev hapsi' kararının ardından ilk kez konuştu