Ekran ömrü çok kısa sürdü: Star TV dizisi 'Sana Söz' final yapıyor
Bu sezon başlayan dizilerin birçoğunun ekran macerası kısa sürdü. Bunlar da biri de son olarak Star TV’de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Sana Söz dizisi oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisi 7. bölümüyle final yapacak.
Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Yalancı, Elbet Bir Gün, Yalan ve Mumları, Ada Masalı, Baht Oyunu, Elbet Bir Gün, Dünya Hali, Benim Hayatım gibi bu sezon final kararı verilen diziler kervanına bir yenisi daha eklendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı bilgiye göre; Star TV’de yayınlanan 'Sana Söz dizi' hakkında final kararı çıktı.
7. BÖLÜMDE VEDA EDECEK
O3 Medya’nın Star TV için çektiği 'Sana Söz' dizisi için final kararı alındı. Başrolü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı dizinin 7. bölümde bitmesine karar verildi.
Dizide ayrıca Serkan Altunorak (Erdem), Ayçin İnci (Aysel), Hivda Zizan Alp (Nazlı), Orhan Güner ( Şevket), Ferhat Baynal (Zeki), Yaşar Aydınoğlu (Rıza), Aslıhan Kapanşahin (Duru), Atakan Hoşgören (Umut), Selin Genç (Bahar), Selda Güldükoğlu (Feray), Ali Önsöz (Bora) rol alıyordu.
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