Ekran ömrü çok kısa sürdü: Star TV dizisi 'Sana Söz' final yapıyor

10 Aralık 2021 Cuma, 11:13

Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Yalancı, Elbet Bir Gün, Yalan ve Mumları, Ada Masalı, Baht Oyunu, Elbet Bir Gün, Dünya Hali, Benim Hayatım gibi bu sezon final kararı verilen diziler kervanına bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı bilgiye göre; Star TV’de yayınlanan 'Sana Söz dizi' hakkında final kararı çıktı.

7. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

O3 Medya’nın Star TV için çektiği 'Sana Söz' dizisi için final kararı alındı. Başrolü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı dizinin 7. bölümde bitmesine karar verildi.

Dizide ayrıca Serkan Altunorak (Erdem), Ayçin İnci (Aysel), Hivda Zizan Alp (Nazlı), Orhan Güner ( Şevket), Ferhat Baynal (Zeki), Yaşar Aydınoğlu (Rıza), Aslıhan Kapanşahin (Duru), Atakan Hoşgören (Umut), Selin Genç (Bahar), Selda Güldükoğlu (Feray), Ali Önsöz (Bora) rol alıyordu.