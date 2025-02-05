Ekranlara veda ediyor... 15 Şubat'ta final bölümü yayımlanacak!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 20:50

Güncelleme: 05.02.2025 - 20:50

Şehrazad isimli diziden uyarlanan "Sen Ağlama İstanbul" dizisi 15 Şubat'ta yayımlanacak olan 8. bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizi 10 Aralık 2024'te ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almıştı.

8. BÖLÜMÜYLE VEDA EDECEK...

Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan "Sen Ağlama İstanbul" dizisi gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 15 Şubat Cumartesi günü yayımlanacak 8. bölümüyle final yapacak.

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz gibi isimleri buluşturan dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor.

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor