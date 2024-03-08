Ekranların sevilen dizileri aslında Türk yapımı değilmiş!

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelen ve izleyicileri büyüleyen 'Bahar'ın yanı sıra pek çok televizyon dizisi çeşitli yabancı dizilerden uyarlanarak ekranlara geliyor. Son yıllarda gündem olan ve popülerleşen diziler arasından uyarlama olanlar da var. İşte son dönemin dikkat çeken uyarlama dizileri!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 19:52
Ekranların sevilen dizileri aslında Türk yapımı değilmiş!
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Son sezonlarda Türk televizyonlarında, Güney Kore dizilerinden uyarlanan yapımlar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanmaya başlayan, Show'un reyting rekorlu dizisi Bahar gündeme oturmuştu. Bahar dışında geçtiğimiz yıllarda beğeniyle takip edilen pek çok dizi de Kore televizyonlarındaki dizilerden uyarlandı. İşte bu dönemde ekranlarda boy gösteren ve izleyicileri ekranlara kilitleyen yerli uyarlamalardan bazıları...

BAHAR - DOCTOR CHA

Karaciğer yetmezliği teşhisi sonrasında hayatı alt üst olan bir ev hanımının hikayesini anlatan "Doctor Cha", Türk izleyicisiyle "Bahar" adıyla buluşuyor.

TAŞ KAĞIT MAKAS - REMEMBER: WAR OF THE SON

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un yaşadığı hukuki mücadeleyi konu alan "Remember: War of the Son", Türkiye'de "Taş Kağıt Makas" olarak izleyici karşısına çıkıyor.

ALTIN KAFES - THE LAST EMPRESS

Zengin bir ailenin veliahtı ile öğretmenlik yapan bir kadının aşk hikayesini ele alan "The Last Empress", Türkiye'de "Altın Kafes" adıyla seyirciyle buluşuyor.

BENİM GÜZEL AiLEM - ONCE AGAIN

Ailenin içten hikayesini konu alan "Once Again", Türkiye'de "Benim Güzel Ailem" adıyla beğeni topluyor.

MUCİZE DOKTOR - GOOD DOCTOR

Otizm spektrum bozukluğu olan bir doktorun hikayesini anlatan "Good Doctor", Türkiye'de "Mucize Doktor" olarak sevilen bir yapım haline geliyor.

MAHKUM - INNOCENT DEFENDANT

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı'nın hayatının bir anda değişmesini anlatan "Innocent Defendant", Türkiye'de "Mahkum" olarak ekrana geliyor.

KASABA DOKTORU - DR. ROMANTIC

Genç bir doktorun yaşadığı maceraları konu alan "Dr. Romantic", Türkiye'de "Kasaba Doktoru" adıyla ilgi görüyor.


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