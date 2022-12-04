Elçin Sangu isyan etti: Herkesi kandırdım
Dizi, tiyatro ve müzikali bir arada yürüten ünlü oyuncu Elçin Sangu katıldığı bir YouTube programında saçları hakkında sorulan soruya isyan etti.
Kiralık Aşk dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Elçin Sangu, ekranların aranan yüzü haline geldi. Elçin Sangu şimdilerde yoğun iş temposuyla gündemde.
Star TV'de yayınlanan 'Çöp Adam' dizisiyle ekran karşısına çıkan Elçin Sangu'ya Engin Altan Düzyatan eşlik ediyor. Yeni yayınlanmaya başlayan dizinin yanı sıra 'Şehirde Kimse Yokken' adlı tiyatro oyununda yer alan ve 'Jekyll & Hyde' isimli müzikalde dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram çiftinin Youtube'da sunduğu bir programa katıldı.
"6 KİLO VERDİM"
Müzikalin daha öncelerden teklif edildiğini fakat yoğunluktan dolayı reddettiğini anlatan Elçin Sangu, "Dizi var, tiyatro var... 'Şuan bir müzikali nereye sıkıştıracağım?' diye düşündüm. Ben 50 kiloyla başladım. Şuan 45 kiloyum, bu 1 kilo almış halim" sözleriyle iş temposundan bahsetti.
'HERKESİ KANDIRDIM'
Ceyda Kasabalı'nın merakla sorduğu 'Saçlarının doğal rengi mi?' sorusuna güzel oyuncu Elçin Sangu'dan, 'Yalan söylemediğim için dert oldu, saçım boya evet, herkesi kandırdım, shop yaptım' sözleriyle boya iddialarına isyan etti.
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