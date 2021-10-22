Elm Sokağı Kâbusu’ndaki ev satışa çıkarıldı

Wes Craven'in meşhur korku filmi Elm Sokağı Kâbusu ile ünlenen ev 3,25 milyon dolara satışa çıktı. Meşhur yapım, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in de beyazperdedeki ilk filmiydi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 11:42
Elm Sokağı Kâbusu’ndaki ev satışa çıkarıldı
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Hollywood’un 1984 yapımı meşhur korku filmi Elm Sokağı Kâbusu, gişe rekorları kırmasının yanında Johnny Depp’in de beyazperdedeki ilk filmiydi.

Sözcü'de yer alan habere göre; filmde kullanılan meşhur ev şimdi satışa çıktı.

1919’da Los Angeles’ın tarihi Spaulding Square bölgesinde inşa edilen Hollanda Sömürge tarzı ev, üç yatak odası ve dört banyosu, bir açık mutfağı, verandaları, terası ve bir dizi Fransız kapısı olan iki katlı yapı.

Ayrıca bir havuz, narenciye ağaçları ve kapalı bir veranda ve mini mutfak ile tamamlanmış müstakil bir misafirhanesi de bulunmakta.

Görsel: Youtube / Bizarro Funhouse


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