'Elm Sokağında Kabus' filminin çekildiği ev rekor fiyata satıldı
Wes Craven'in meşhur korku filmi Elm Sokağında Kabus (Nightmare On Elm Street) ile ünlenen ev 3,25 milyon dolara satışa çıkmıştı. Son olarak korku türünde sinema tarihine damga vuran ilk filmlerden biri olan yapımın çekildiği ev 2 milyon 980 bin dolara alıcı buldu.
Yönetmenliğini Wes Craven'in üstlendiği Nightmare On Elm Street (Elm Sokağında Kabus) filminin çekildiği ev 2 milyon 980 bin dolara satıldı.
Elm Sokağında Kabus filminde söz konusu ev senaryoya göre Springwood, Ohio'daki Elm Sokağı'nda bulunuyordu. Fakat satılan bu ev Los Angeles'ta North Genesee Bulvarı'nda yer alıyor.
NTV'de yer alan habere göre; 1919 yılında Hollanda kolonyal tarzla inşa edilen ev, yıllar içinde renovasyondan geçerek modern bir hale getirildi.
Ev satışa çıktığında 3 milyon 250 bin dolar isteniyordu. Fakat kimliği açıklanmayan yeni sahibi bundan biraz daha az bir fiyata satın aldı.
Görsel: YouTube / Bizarro Funhouse
Hollywood’un 1984 yapımı meşhur korku filmi Elm Sokağı Kâbusu, gişe rekorları kırmasının yanında Johnny Depp’in de beyazperdedeki ilk filmiydi. Elm Sokağında Kabus filmi ABD’de 25.5 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek korku türünde çok önemli bir başarı yakalamıştı.
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