'Hulk' çizgi romanının ilk baskısı rekor fiyata satıldı
Dünyaca ünlü karakter Hulk'ın yeşil değil de gri olarak tasvir edildiği ilk Hulk hikâyesinin neredeyse sıfır durumundaki 60 yıllık kopyası, şimdiye kadar satılan en pahalı kopyası oldu. 'The Incredible Hulk' çizgi romanının ilk baskısı 490 bin dolara satıldı.
İlk kez 1962’de yayınlanan Incredible Hulk 1’in nadir bir
kopyası, özel bir koleksiyoncu tarafından 490 bin dolara (yaklaşık 6 bin 590
bin lira) satıldı. Satışı gerçekleştiren müzayede sitesi Comic Connect, bunun
şimdiye kadar satılan ilk Hulk hikâyesinin en pahalı kopyası olduğunu söyledi.
Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan çizgi roman,
bilim insanı Dr Bruce Banner’ın zehirli gama ışınlarına maruz kaldıktan sonra
öfkesini kaybettiğinde Hulk’a dönüşmesini anlatıyordu.
Sözcü’nün aktardığına göre; ilk sayıda, Hulk gri ten rengi
ile gösterilmiş, ancak Marvel ikinci sayı için rengini yeşil olarak değiştirdi,
çünkü o sırada dört renkli baskı işlemi grinin farklı sayfalarda farklı şekilde
çıkmasına neden oluyordu.
"KOPYALARINI BULMAK ÇOK ZOR"
Çizgi roman koleksiyoneri Vincent Zurzolo, “Kullanılan ucuz
kağıt ve ön kapaktaki gri rengin bulaşması nedeniyle, Hulk No 1’in yüksek
dereceli kopyalarını bulmak çok zor” dedi.
Ayrıca Zurzolo, konunun değer kazanmaya devam edeceğini
tahmin ediyor:
“Vintage çizgi roman değerleri yükselmeye devam ediyor.”
Bununla birlikte, Hulk’un Marvel’deki bir diğer arkadaşı Spider-Man’in kırdığı rekoru kırmasına henüz biraz daha zaman var gibi görünüyor. Eylül ayında, Spider-Man’in ilk çıkışını yaptığı 1962 tarihli sayı #15’in bir kopyası 3,6 milyon dolara satıldı.
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