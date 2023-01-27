Elma kabuklarını sakın atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:52

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 18:19

Elma bol vitamininden dolayı çok sevilen meyvelerden biridir. Elma ve elma suyunda bol miktarda demir ve fosfor bulunur. Antioksidan özelliği bulunan elma, kalp damar hastalıkları, prostat kanseri, felç riskini azaltmanın yanı sıra Alzheimer ve Demans gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıkları da büyük oranda önlüyor. Vitaminlerden A oldukça fazla miktarlarda bulunur. Antioksidan içermesi sebebiyle cildin yaşlanmasını geciktiriyor. İçerdiği posadan dolayı bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlığı önlüyor.

Faydası saymakla bitmeyen elmayı eğer kabuklarını soyarak tüketiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Uzmanlar elmanın kabuklu yenmesinin daha yararlı olduğunu açıklıyor.Elmada kalsiyum demir, fluor potasyum, magnezyum, silisyum, sodyum, manganez, çinko, bakır, fosfor, kükürt, bor, ve tanen ile A, B1, B2, B3, B5,B6, B9, C, G, E, K ve PP vitaminleribulunmaktadır. Vitaminler kabuğunda daha çoktur.

Elmanın kabuğu ile tüketilmesi çok daha yararlıdır. Ancak elma ile yapılan bazı tarfilerde kabukları soyulur.

Peki böyle bir durumda soyulan elmanın kabukları ile ne yapılabilir?

Elma kabukları ile çay tarifi:

Bir adet elmanın kabuğu iki bardak su ile kaynatılır. Kabuklar 15 dakika kaynatıldıktan sonra içine bir dilim limon, bir çubuk tarçın ve birkaç adet karanfil eklenir.

Elma kabuğu ile sirke tarifi:

Elma kabuklarınızı yıkayıp kurulayın. Daha sonra bir kavanoza doldurun. Elma kabuklarının üzerine, içine 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi karıştırılmış olan içme suyunu ekleyin. Kavanozun ağzını tülbent ile kapatın. Güneş görmeyen bir yerde saklayın.