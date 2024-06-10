Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:48

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:48

Sağlıklı yaşam dünyasında, elma sirkesinin sindirim sorunlarından obeziteye kadar pek çok rahatsızlığa çözüm olabileceği öne sürülüyor. Elma sirkesi, içeriğinde bulunan asetik asit, probiyotikler ve antioksidanlar gibi bileşenler sayesinde sindirim sistemini dengelemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Peki, sirkenin sağlık için yararları nelerdir? İşte elma sirkesinin sağlığa 5 şaşırtıcı faydası...

ELMA SİRKESİNİN SAĞLIĞA 5 ŞAŞIRTICI FAYDASI

1. Kilo verme sürecinde etkilidir:

Elma sirkesinin bir diğer faydası, kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Araştırmalar, ACV'nin yemekten önce veya yemek sırasında alındığında tokluk hissine katkı sağladığını göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, katılımcılar elma sirkesini bir yemekle birleştirdiklerinde yaklaşık 200 ila 275 kalori daha az tükettikleri görülmüştür. Üç ay boyunca, günde bir ila iki yemek kaşığı elma sirkesi tüketen katılımcılar, 3,7 kilograma kadar kilo kaybı ve vücut yağında azalma yaşamışlardır. Bu bulgular, elma sirkesinin kilo vermeye destek olabileceğini düşündürmektedir.

2. Zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar:

Yiyeceklerini doğal yollarla korumak isteyenler, elma sirkesini tercih edebilirler. Elma sirkesi, bilinen bir patojen öldürücü olan staph ve kandida gibi mikropları içerebilir. Doğal bir antimikrobiyal ve koruyucu olarak kullanılan elma sirkesi, gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir ve bozulmayı önleyebilir. Bununla birlikte, elma sirkesinin kullanımıyla ilgili dikkatli olmak ve uygun oranlarda kullanmak önemlidir, aksi takdirde yiyeceklerde istenmeyen tatlar oluşabilir.

3. Kolestrol düzeyini iyileştirir:

Yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri, kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Ancak düşük kalorili bir diyetle birlikte günlük rutininize bir ons kadar elma sirkesi eklemek, toplam kolesterolü ve trigliseritleri azaltırken aynı zamanda HDL "iyi" kolesterolü de artırabilir. yapılan araştırmalar, elma sirkesinin bu olumlu etkilerini desteklemektedir. Bu nedenle, düzenli olarak elma sirkesi tüketmek, kardiyovasküler sağlığınızı korumak için basit ve etkili bir yöntem olabilir.

4. Kan şekeri ve diyabetin kontrolünde yardımcı olur:

Uzmanlara göre, şeker hastalarının yüzde 95'ine kadarı tip 2 diyabete sahiptir. Tip 2 diyabet genellikle insülin direncinden veya vücudun yeterince insülin üretememesinden kaynaklanır. Ancak, şeker hastası olmasanız bile kan şekerinizi normal aralıkta tutmak önemlidir. Yapılan çalışmalar, elma sirkesinin insülin tepkisini artırabildiğini ve yemeklerden sonra kan şekerini düşürebildiğini göstermektedir. Ayrıca, uyumadan önce elma sirkesi tüketmenin, sabahları açlık kan şekerini düşürebildiği de gösterilmiştir. Bu nedenle, düzenli olarak elma sirkesi tüketmek kan şekerinin kontrol altında tutulmasına ve diyabet riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

5. Sivrisinek ve börek ısırmalarına iyi gelir:

Elma sirkesi, böcek ısırıklarının neden olduğu acı veya kaşıntıyı hafifletmek için doğal bir çözüm olarak kullanılabilir. İçerdiği asetik asit ve antiinflamatuar özellikler sayesinde, böcek ısırıklarının sebep olduğu rahatsızlığı azaltabilir ve kaşıntıyı yatıştırabilir. Elma sirkesi, ısırık bölgesine uygulandığında hızlı bir şekilde etki gösterebilir ve rahatsızlık hissini azaltabilir. Ancak, cildinizde kullanmadan önce elma sirkesini seyreltmek ve hassas ciltlerde dikkatli olmak önemlidir, aksi takdirde ciltte tahrişe neden olabilir.