Sirkeli içecek tarifleri ile sonbaharı güçlü karşılayın!

Bağışıklığını sağlıklı içeceklerle güçlendirmek isteyenler de farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Kemal Kükrer’in geleneksel fermantasyon yöntemiyle ürettiği, meyve ve baharatlarla tatlandırarak içimini kolay hale getirdiği ‘Yudumluk Sirkeler” serisi, her yudumda sağlık arayanların vazgeçilmezi olarak tüketicilere içeriği zengin bir alternatif sunuyor.

SİRKENİN İYİLİĞİNDEN HERKES FAYDALANSIN...

Sirke, kolay ulaşılabilir ve oldukça faydalı bir ürün olmasına rağmen tadı ve kokusu itibarıyla aslında çoğu tüketici için kolay içilebilir bir ürün değil. Ajinomoto’nun insanlar için daha fazla beslenme ve sağlık çözümü yaratma hedefi doğrultusunda, Kemal Kükrer’in kalite ve tecrübesi ile harmanlayarak ortaya çıkardığı Yudumluk Sirke ailesi, birbirinden özel içerikleri ile içimi kolay formda tasarlandı. İçeriği ve tadı ile fark yaratan Yudumluk Sirkeler sayesinde, tüketiciler için sirke içmek hem daha keyifli hale gelecek, hem de sirkenin iyiliğinden herkes daha fazla faydalanabilecek. Kategoride yer alan Sandaloz Sakızlı Elma Sirkesi, Dört Hırsız Sirkesi, Alıç Sirkesi ve Ballı Elma Sirkesi geleneksel fermentasyon yöntemiyle üretildi ve meyve ve baharatlarla zenginleştirilerek içimi kolay hale getirildi. Tüketicilerin çok sevdiği bu yudumluk formdaki içimi kolay sirkeler bağışıklığını sağlıklı içeceklerle güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

KORUYUCU, RENKLENDİRİCİ VE TATLANDIRICI İÇERMİYOR

Dünya gıda devi Ajinomoto’nun AR-GE gücünden faydalanılarak hazırlanan ve Yudumluk Sirke ailesinde yer alan ürünler koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcı içermiyor. Meyvenin doğal fermantasyonu ile oluşturulan birbirinden lezzetli sirkeler aynı zamanda faydalı otlar ve baharatlar ile zenginleştirilerek sirke mucizesine tat katıyor. Uzmanlar sirke mucizesinden faydalanmak için her gün 3 çorba kaşığı tüketmenin önemine değiniyor. Siz de Yudumluk Sirkeleri her gün 3 çorba kaşığı olarak suyunuza veya dilediğiniz başka bir içeceğe katarak tüketebilirsiniz. İşte; her biri kendi içinde farklı iyiliği barındıran Yudumluk Elma Sirkeleri…

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ‘DÖRT HIRSIZ SİRKESİ’

13.-17.yy arasında Avrupa’da baş gösteren veba salgını milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştu. Veba sadece insanlara hastalardan bulaştığı gibi; hastaların cesetlerinden, hatta evlerinden ve eşyalarından bile bulaşabiliyordu. İşte böyle bir ortamda ortaya çıkan ve veba kurbanlarının evlerini soyan 4 hırsız, deyim yerindeyse bu vebalı ortamlarda cirit atıyor ama asla vebaya yakalanmıyorlardı. En nihayetinde suçüstü yakalandıklarında, o dönemin hırsızlık suçu cezası olarak idam edilmeleri gerekiyordu. Ancak önlerine bir seçenek sunuldu. Sağlam kalmanın sırrını açıklarlar ise idamdan kurtulabileceklerdi. Hırsızlar ölümden kurtulmak için sırlarını açıkladılar. İşte o sır sirkede gizliydi. Bu hırsızlar kadim halk tıbbı bilgilerinin ışığında olabilecek tüm antiseptik bitki özlerinden demledikleri bir sirke hazırladıklarını, bu bitkilerin ve sirkenin birleşmiş gücü ile kendilerini vebadan koruduklarını açıklamışlardı. İşte Dört Hırsız’ın adı ile anılan bu sirkenin tarifi o günden günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Şimdi bu efsanevi tarif Kemal Kükrer kalitesi ile sizlere ulaşıyor! Ürünün içinde ise sadece; elma sirkesi, pelin otu, adaçayı, biberiye, hindistan cevizi, lavanta, nane, karabiber, karanfil, sarımsak ve tarçın bulunuyor.

BALLI ELMA SİRKESİ

Yapılan bilimsel araştırmalarda kanıtlandığı üzere, elma sirkesinin vücudumuza pek çok faydası olduğu, özellikle yağ yakımında ve kilo vermede yardımcı olduğu biliniyor. Kemal Kükrer’in doğal fermantasyon yöntemiyle ürettiği kaliteli elma sirkesi doğal çiçek balı ile karıştırılarak, hem lezzeti hem de faydası artırıldı. Yudumluk Ballı Elma Sirkesi, balın lezzeti sayesinde sirke içmek istemeyenlerin bile kolayca tüketebileceği bir sirke. Ürünün içinde ise sadece elma sirkesi ve %10 oranında da çiçek balı bulunuyor.

ELMALI ALIÇ SİRKESİ

Alıç sirkesinin kolesterolü düşürmesi, kalp damarlarını yenilemesi ve kan yağlarını dengelemesi bilinen faydalarından sadece birkaçı… Elma sirkesinin iyiliğinin de üstüne eklenmesi ile ortaya çıkan bu ürün sirke içmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

SAKIZLI ELMA SİRKESİ

Sandaloz sakızı kilo vermeye yardımcı etkisi ile bilinen doğal bir ağaç reçinesidir. Kemal Kükrer’in kaliteli elma sirkesi ve doğal sandaloz sakızının birleşiminden oluşan bu ürün lezzetli ve yumuşak içimi ile formuna önem verenlerin favorisi olacak. Ürünün içinde ise sadece elma sirkesi ve %9 oranında sandaloz sakızı bulunuyor.

SİRKE İLE SAĞLIK DOLU İÇECEK TARİFLERİ

Üç Meyveli Mokteyl



Malzemeler



2 adet şeftali



2 adet elma



50 gr frenk üzümü



1 su bardağı su



1 çay kaşığı zencefil püresi



1-2 tatlı kaşığı Yudumluk Ballı Elma Sirkesi



Buz parçaları



Süslemek için



Frenk üzümü, şeftali dilimi, nane, elma dilimleri, buz parçaları



Yapılışı



Elma ve Şeftalileri minik parçalar halinde dilimleyin.

Meyveleri mutfak robotunda çekin.

İçerisine frenk üzümü, zencefil püresi ve 2 tatlı kaşığı Kemal Kükrer Yudumluk Ballı Elma Sirkesi’ni ekleyip karşımı meyve suyu kıvamına gelene kadar robotta çekin.

Sunum için karışımı buzlu bir bardağa ekleyip nane, frenk üzümü, elma ve şeftali dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Ananas Rüyası

Malzemeler



150 ml ananas suyu



1 yemek kaşığı limon suyu



1-2 tatlı kaşığı Yudumluk Dört Hırsız Sirkesi Sirkesi



Süslemek için



Lime dilimleri ve buz parçaları (isteğe bağlı)



Yapılışı



Ananas dilimlerini mutfak robotunda meyveler püre haline gelecek şekilde geçirin.

Meyve suyunu bir sürahiye alıp; üzerine yarım limon, 2 tatlı kaşığı Kemal Kükrer Yudumluk Dört Hırsız sirkesi ekleyip buzdolabında soğumaya bırakın.

Sunum için su bardağının ağzını limonla ıslatıp tuzla kaplayın.

İçerisine kırık buz parçaları ekleyip meyve suyunu doldurup servis edin. Afiyet olsun.