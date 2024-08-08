Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson'dan sert eleştiri: 'Babam zalim ve kayıp bir babadır'

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:06

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:06

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın transseksüel kızı Vivian Jenna Wilson, geçtiğimiz günlerde babasını sert sözlerle eleştirdi. Babasının soyadından vazgeçerek annesinin soyadını alan Wilson, Musk'ı feminen göründüğü için zorbalayan "zalim ve kayıp bir baba" olarak nitelendirdi.

Vivian Jenna Wilson, yeni bir paylaşımında babası Elon Musk'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. 53 yaşındaki Musk'ın 20 yaşındaki trans kızı, babasının mutlu bir aile babası olduğunu ima eden bir paylaşım karşısında sessizliğini bozarak şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, buna gerçekten inanıp inanmadığınızı veya kendi hayal dünyasında yaşayıp yaşamadığınızı bilmiyorum ve açıkçası umursamıyorum. Bana öyle geliyor ki, marka imajınızı 'şefkatli baba' olarak yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz ve ben bunu sorgulamadan edemeyeceğim. Dürüst olmak gerekirse, bu teşebbüs kesinlikle acınası. Röportajlarda, kitaplarda, sosyal medyada hakkımda yalan söylemeyi bırakmıyorsunuz. Tanrıya şükür ki yalan söyleme konusunda kesinlikle berbatsınız çünkü aksi takdirde bu çok daha zor olurdu."

Wilson, Musk'ın aile babası olmadığını ve kendi çocukları hakkında sürekli yalan söylediğini belirterek sözlerine devam etti:

"Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemeyi bırakmayan bir adamsın. Gezegeni kurtarmıyorsun, iklim değişikliğini umursamıyorsun. İnsanlar bir şekilde sana inanmaya devam ediyor ve ben bunu hala anlayamıyorum."

Vivian, daha önce verdiği bir röportajda da babasının yorumlarına sinirlendiğini dile getirerek, "Sanırım hiçbir şey söylemeyeceğimi ve bunu tartışmasız bir şekilde bırakacağımı varsaydı. Bunu yapmayacağım çünkü eğer milyonlarca kişilik bir izleyici kitlesinin önünde benim hakkımda açıkça yalan söyleyecekseniz, bunu öylece görmezden gelmeyeceğim," dedi.

20 yaşındaki genç kız, Musk'ın ortak velayet hakkına sahip olmasına rağmen hayatından büyük ölçüde uzak kaldığını, eşcinsel olduğu ve kadınsı özellikler sergilediği gerekçesiyle kendisine zorbalık yaptığını, hatta küçük bir çocukken sesini kısması için onu zorladığını iddia etti.

Vivian Jenna Wilson, Haziran 2022'de transseksüel olduğunu açıkladı ve "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde, hiçbir biçimde akraba olmak istemiyorum" diyerek annesinin soyadını almak için başvuruda bulundu.

Bu açıklamalar, Elon Musk'ın aile içi ilişkilerine dair yeni tartışmaların fitilini ateşledi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.