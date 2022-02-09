Şanışer'den Murat Boz'a 'referandum' göndermesi: 'Güçlü bir Türkiye için...'

09 Şubat 2022 Çarşamba, 14:47

Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren başlayan zam yağmuruna tepki gösteren ünlüler kervanına, şarkıcı Murat Boz da katılmıştı. Önceki gün, sosyal medya hesabından elektrik ve doğal gaza gelen zamlara tepki gösteren Boz, "Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" demişti.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, ilk olarak “Zamlar geri alsın” yazan bir gönderiyi hikâyesine eklemiş, daha sonra yeni bir paylaşım daha yaparak, “Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” ifadelerini kullanmıştı.

ŞANIŞER'DEN 'REFERANDUM' GÖNDERMELİ YANIT

Boz'un paylaşımı gündem olurken; 'Susamam' projesiyle dikkat çeken rap sanatçısı Şanışer'den, ünlü şarkıcıya yanıt geldi.

Boz'un paylaşımını alıntılayan Şanışer, paylaşımına "Murat mesajını aldım, güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Murat Boz, 2017 referandumunda Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanyaya destek vermiş, AKP ve MHP için çağrıda bulunmuştu.

O dönem Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz'ın, "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuna yanıt veren şarkıcı, "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" demişti.