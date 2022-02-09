Nejat İşler: 'Yaşananlar 90'ların en sert tarafını tekrar ediyor'
Son olarak 'İyi Adamın On Günü' filminden sonra 'Kötü Adamın On Günü' için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu Nejat İşler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşler, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Keşke '90'lar' bir televizyon dizisi adı olarak kalsaydı" ifadelerini kullandı.
'Saygı' dizisi biter bitmez 'İyi Adamın On Günü' için kamera karşısına geçen, son olarak da üç serilik filmin ikincisi 'Kötü Adamın On Günü' için hazırlıklara başlayan Nejat İşler, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 90'lara ve Türkiye gündemine atıfta bulunarak, "Yaşananlar 90'ların en sert tarafını tekrar ediyor" dedi.
İşler, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Keşke '90'lar' bir televizyon dizisi adı olarak kalsaydı. yaşananlar 90'ların en sert tarafını tekrar ediyor."
PARTNERİ BELLİ OLMUŞTU
'Kötü Adamın On Günü', için geçtiğimiz günlerde çekimler başladı. Nejat İşler'in yine yer aldığı dizide, Hazal Filiz Küçükköse'nin de rol alacağı öğrenildi. İşler'in partneri olan Küçükköse'nin Buket karakterine hayat verdiği duyuruldu. İşler, üçüncü filmde de rol alacak. İlkinde iyi bir karakteri oynayan İşler, ikincisinde ise aynı karakterin kötü yönlerini yansıtacak.
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