Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:55

Güncelleme: 18.06.2023 - 12:55

Emre Bey hakkında aramalar hızlandı. Yeni dizi Vermem Seni Ellere ile yeniden ekranlara geri dönen Emre Bey hakkında "kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, Emre Bey kimdir? Vermem Seni Ellere dizisinin Mehmet'i Emre Bey kim, nereli, kaç yaşında? Emre Bey hangi dizilerde oynadı? İşte, Emre Bey hakkında merak edilenler...

EMRE BEY KİMDİR?

28.02.1997 İstanbul doğumlu Emre Bey, lise öğrenimine devam ederken 2015 yılında Aşk Zamanı dizisiyle oyunculuk hayatına başladı. Özel atölyeden oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2016 yılında Üniversite öğrencisiyken Adı Efsane dizisinde Kıvanç karakterine hayat vermiştir. 2018 yılında Elimi Bırakma dizisinde yer aldıktan sonra son olarak 2020 yılında Sol Yanım dizisinde Burak karakterini canlandırmıştır.

EMRE BEY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Vermem Seni Ellere (Mehmet, TV Dizisi 2023)

Balkan Ninnisi (Ertan, TV Dizisi 2022)

Son Nefesime Kadar (Ejder, TV Dizisi 2022)

Menajerimi Ara (TV Dizisi 2021)

Yetiş Zeynep (Kutay, TV Dizisi 2021)

Sol Yanım (Burak, TV Dizisi 2020)

Elimi Bırakma (Arda Çelen, TV Dizisi 2018)

Adı Efsane (Kıvanç Ertüm, TV Dizisi 2017)

Şehrin Melekleri (TV Dizisi 2015)

Aşk Zamanı (Can, TV Dizisi 2015)