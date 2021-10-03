En İyi Latin Amerika Romanı ödülü Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vásquez’in oldu
Bu yılki En İyi Latin Amerika Romanı Ödülü, 'Volver la Vista Atras' romanı ile Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vásquez’e verildi.
Dördüncü Mario Vargas Llosa Roman Bienali kapsamında verilen En İyi Latin Amerika Romanı Ödülü, 2020 yılında yayımlanan 'Volver la Vista Atras' romanı ile Kolombiyalı yazar Juan Gabriel Vásquez’e verildi.
Mario Vargas Llosa, 'Volver la Vista Atras' romanını "kaçırılmayacak/kaybolmayacak bir anlatı" olarak niteledi.
'Volver la Vista Atras' romanı 2022 yılında Everest Yayınları tarafından yayımlanacak.
JUAN GABRIEL VASQUEZ KİMDİR?
Juan Gabriel Vasquez, 1973 yılında Bogotá'da doğdu. Yazarın 2004 yılında yayımlanan 'Bütün Azizlerin Âşıkları' adlı öykü kitabının yanı sıra iki romanı vardır: Kolombiya'da son yirmi beş yılın en önemli romanlarından bir seçilen 2004 yayın tarihli "Los Informantes" ve İspanyolca en iyi roman dalında Qwerty Ödülü'nü (Barselona) il Bogotá'daki Fundación Libros & Letras Ödülü'nü (Kitaplar ve Edebiyat Vakfı) kazanan "Contaguana'nın Gizli Tarihi" (2007).
Vasquez'in kitaplarının çevirileri İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda, İtalya, Almanya, Polonya, İsrail ve Brezilya'da yayımlandı. Bir dönem Paris'te ve Belçika'nın Ardenler bölgesinde yaşadıktan sonra kesin olarak Berselona'ya yerleşen John Hersey, Victor Hugo ve E.M. Foster'ın da aralarında bulunduğu yazarlardan çeviriler yapan Vásquez, Kolombiya'daki "El Espectador" gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta. Vasquez, 'Çarpıtma Sanatı' adlı eseriyle Simón Bolívar Gazetecilik Ödülü'nü kazandı. Ayrıca, 'Yersiz Yurtsuz Adam' (2007) adında bir Joseph Conrad biyografisini kaleme aldı.
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