Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen ikinci soruda elendi
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yıllık bir akademisyen, mantık sorusuna yanlış cevap verince barajı geçemeden elendi. Yarışmacının basit soruda elenmesi sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster zaman zaman şaşırtan anlara sahne oluyor. Yarışmacılar bazen heyecanına yenik düşüp en basit soruda elenebiliyor.
19 yıllık akademisyen de kolay soruya yanlış cevap verince yarışmaya erken veda etti.
YANLIŞ CEVAP VERDİ
ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç adlı yarışmacıya ikinci soruda "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Yarışmacı soruya "18" yanıtını verdi. Cevabın yanlış çıkmasının ardından ikinci soruda elenen Özkılınç "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi.
Özkılınç'ın barajı aşamadan elenmesi sosyal medyanın diline düştü.
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