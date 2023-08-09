Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Seyirciler bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yine bir soruyla gündeme geldi. Programda, yarışmacının kullandığı joker hakkı gündem oldu. Soruyu, seyirciler bilemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:45
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster zaman zaman şaşırtan anlara sahne oluyor. Yarışmacılar bazen heyecanına yenik düşüp en basit soruda elenebiliyor. 

Son olarak yarışmada sorulan bir soru, yine sosyal medyaya damga vurdu. 

ÜÇÜNCÜ SORUYA KADAR GELDİ

Milyoner'e katılan Esra Doğan isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Yarışmacı, üçüncü soruya kadar geldi.

Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı.

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Doğru cevabı bilmeyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin çoğunluğu tercihini A şıkkının doğru olduğu yönünde kullandı.

Yarışmacı da bu doğrultuda 'A' seçeneğini seçti.

Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı yarışmadan elendi. Doğan 2 bin TL ödül alarak Milyoner'den ayrıldı. 


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