Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik 'futbol' sorusu

Yayınlanma: 28.07.2023 - 14:12

Güncelleme: 28.07.2023 - 14:22

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster zaman zaman şaşırtan anlara sahne oluyor. Yarışmacılar bazen heyecanına yenik düşüp en basit soruda elenebiliyor.

Son olarak yarışmada sorulan bir soru, yine sosyal medyaya damga vurdu.

200 BİN TL'LİK FUTBOL SORUSU

Ahmet Zeki Ertem isimli yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. 200 bin liralık soruyu açtıran yarışmacının karşısına ise bir futbol sorusu çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, '1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır' sorusunu okudu.

JOKER HAKKINI KULLANMADI

Fenerbahçeli olan yarışmacı "Risk almak iyidir" diyerek joker hakkını kullanmadı.

Yarışmacı, 'B- Galatasaray' şıkkını seçti, ancak doğru cevap 'A- Beşiktaş' olacaktı. Yarışmacı yarışmadan 30 bin TL alarak elendi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.