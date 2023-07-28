Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik 'futbol' sorusu
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL'lik soru sosyal medyada gündem oldu. Soruyu yanlış bilerek 200 bin TL'den olan yarışmacının pişmanlığı yüzünden okundu.
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster zaman zaman şaşırtan anlara sahne oluyor. Yarışmacılar bazen heyecanına yenik düşüp en basit soruda elenebiliyor.
Son olarak yarışmada sorulan bir soru, yine sosyal medyaya damga vurdu.
200 BİN TL'LİK FUTBOL SORUSU
Ahmet Zeki Ertem isimli yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. 200 bin liralık soruyu açtıran yarışmacının karşısına ise bir futbol sorusu çıktı.
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, '1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır' sorusunu okudu.
JOKER HAKKINI KULLANMADI
Fenerbahçeli olan yarışmacı "Risk almak iyidir" diyerek joker hakkını kullanmadı.
Yarışmacı, 'B- Galatasaray' şıkkını seçti, ancak doğru cevap 'A- Beşiktaş' olacaktı. Yarışmacı yarışmadan 30 bin TL alarak elendi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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