Engin Altan Düzyatan kim, kaç yaşında, nereli? Engin Altan Düzyatan evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Milyoner Aile programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Engin Altan Düzyatan kim, kaç yaşında, nereli? Engin Altan Düzyatan evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Engin Altan Düzyatan'ın yaşamı merak ediliyor. Milyoner Aile programının sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan'ın nereli olduğu hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Engin Altan Düzyatan kim, kaç yaşında, nereli? Engin Altan Düzyatan evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİM?
Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde Karşıyaka'da doğdu. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi.
2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.
2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide 5 sezon ve 150 bölüm boyunca Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak başrol oynadı. Bu dizi, onun Türkiye ve dünya çapında birçok kesim tarafından tanınmasına neden oldu.
2019 yılında FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini canlandırarak Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaştı.
2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterini canlandırarak Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaştı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Çöp Adam dizisinde Tamer karakterini canladırdı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN YAŞAMI...
2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu oldu.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Ruhsar - Barış
Bizim Otel - Altan
Yeditepe İstanbul
Koçum Benim - Orçun
Hürrem Sultan - Şehzade Bayezid
Mühürlü Güller - Engin
Alacakaranlık - Doktor
Kampüsistan - Levent
Azize - Efe
Sil Baştan - Cihan
Belalı Baldız - Vedat
Kadın Her Zaman Haklıdır - Pekcan
Sıla - Gazeteci
Kızlar Yurdu - Özgür
Affedilmeyen - Orhan
Sevgili Dünürüm - Murat Muhtar
Dantel - Emre
Cesaretin Var Mı Aşka - Tamer
Bir Bulut Olsam - Doktor Serdar Batur
Kapalıçarşı - Fırat
1 Milyon Canlı Para
Son - Halil
Yol Ayrımı Gazeteci - Murat
Cinayet - Yılmaz Seyhan
Çırağan Baskını - Poldi/Mustafa
3'te 3 Tarih
Diriliş Ertuğrul - Ertuğrul Gazi
Kurşun - Savcı Orhan Atmaca
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - Oruç Reis
Çöp Adam - Tamer Yılmaz
Milyoner Aile
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