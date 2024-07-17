Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:59

Güncelleme: 17.07.2024 - 09:59

Engin Altan Düzyatan'ın yaşamı merak ediliyor. Milyoner Aile programının sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan'ın nereli olduğu hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Engin Altan Düzyatan kim, kaç yaşında, nereli? Engin Altan Düzyatan evli mi, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİM?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde Karşıyaka'da doğdu. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide 5 sezon ve 150 bölüm boyunca Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak başrol oynadı. Bu dizi, onun Türkiye ve dünya çapında birçok kesim tarafından tanınmasına neden oldu.

2019 yılında FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini canlandırarak Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaştı.

2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterini canlandırarak Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaştı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Çöp Adam dizisinde Tamer karakterini canladırdı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN YAŞAMI...

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu oldu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Ruhsar - Barış

Bizim Otel - Altan

Yeditepe İstanbul

Koçum Benim - Orçun

Hürrem Sultan - Şehzade Bayezid

Mühürlü Güller - Engin

Alacakaranlık - Doktor

Kampüsistan - Levent

Azize - Efe

Sil Baştan - Cihan

Belalı Baldız - Vedat

Kadın Her Zaman Haklıdır - Pekcan

Sıla - Gazeteci

Kızlar Yurdu - Özgür

Affedilmeyen - Orhan

Sevgili Dünürüm - Murat Muhtar

Dantel - Emre

Cesaretin Var Mı Aşka - Tamer

Bir Bulut Olsam - Doktor Serdar Batur

Kapalıçarşı - Fırat

1 Milyon Canlı Para

Son - Halil

Yol Ayrımı Gazeteci - Murat

Cinayet - Yılmaz Seyhan

Çırağan Baskını - Poldi/Mustafa

3'te 3 Tarih

Diriliş Ertuğrul - Ertuğrul Gazi

Kurşun - Savcı Orhan Atmaca

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - Oruç Reis

Çöp Adam - Tamer Yılmaz

Milyoner Aile