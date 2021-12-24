Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber: Sosyal medyadan duyurdu

TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından paylaşan aktör, “Benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın” dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 09:54
Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber: Sosyal medyadan duyurdu
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Şu sıralar Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başrol oyunculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan, koronavirüs şüphesi nedeniyle PCR testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kötü haberi verdi.

"LÜTFEN TEST YAPTIRSIN"

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı adlı dizide rol alan başarılı oyuncu paylaşımında şunları yazdı:

"Dün yapılan Covid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın."


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