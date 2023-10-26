Koca Seyit’in belgeseli çekiliyor: Engin Altan Düzyatan başrolde

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:24

Çanakkale muharebelerinde, sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk'un belgeseli çekiliyor. Belgeselde Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Emre Erçil ise Seyit Ali Çabuk'u canlandırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin kültürel mirasının aktarılması, tarihe ve kahramanlara vefa, gelecek kuşakların Türkiye tarihindeki önemli noktaların farkında olması amacıyla Koca Seyit lakaplı Seyit Ali Çabuk'un hayatını konu alan belgesel çekimi gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan ve 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Seyit Ali Çabuk'un görüştüğü Terzizade Konağı'nda çekimleri gerçekleştirilen belgeselde Engin Altan Düzyatan Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırırken, Emre Erçil ise Koca Seyit karakterine hayat veriyor.

'GURUR DUYUYORUM'

276 kiloluk top mermisini kaldırarak savaşın kaderini değiştiren savaş kahramanı Koca Seyit'in analtılıdığı belgeselde Mustafa Kemal Paşa'yı canlandırmaktan gurur duyduğunu söyleyen Engin Altan Düzyatan, "Her şeyden önce çok gurur verici. 100'üncü yılda böyle bir belgesel yapılıyor ve burada Atatürk'ü canlandırmak bana düştü. Geldiğimden beri çok heyecanlıyım. 2 günlük bir çekimimiz vardı burada ve Atatürk'ün Koca Seyit ile hem cephede hem de bundan sonrasındaki görüşmelerini konu aldığımız bir belgeselin içerisinde rol alıyorum. Umuyoruz seyirciler de beğenecektir ve yaptığımız bu iş karşılığını alacaktır" dedi.