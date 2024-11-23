Engin Altan Düzyatan nasıl dolandırıldığını anlattı: 'Bu gerçek olamaz...'

Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:50

Güncelleme: 23.11.2024 - 13:51

Önceki akşam 'Dünya Varmış'ın galasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan filmle ilgili açıklamalarının yanı sıra yakın zamanda başından geçen dolandırıcılık olayını da paylaştı.

Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka hesap numarasına yatırdığını söyledi.

'BU GERÇEK OLAMAZ...'

Engin Altan Düzyatan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Bir gün eşim Neslişah yanımdayken 'Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Çok ciddi bir adam, 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri Engin Bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. 38 tane tekerlekli sandalye aldık, son 2 tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi."

“ÇOK KOLAY DOLANDIRILIYORUM”

"Sonra beni belediye başkanı olduğunu söyleyen başka birine bağladı. Adam bana teşekkür etti, sohbet ettik. Ben de 'Ne demek efendim, hatta 3-4 tane alayım' dedim ve parayı yatırdım."

"Neslişah, 'Bu gerçek olamaz' dedi ama ben belediye başkanıyla konuştuğumu sandım. Parayı yatırdım ve sonra arayan da, bağlayan da ortadan kayboldu. Çok kolay dolandırılıyorum."