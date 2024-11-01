Engin Altan Düzyatan'ı duygulandıran soru: Çok güzel bir yol arkadaşıydı...'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:02

Başrolünü Engin Altan Düzyatan ve Sarp Bozkurt'un paylaştığı Dünya Varmış filminin ilk gösterimi, 22 Kasım’da yapılacak. Karaköy Frankan'da düzenlenen fragman tanıtım gecesinde Düzyatan, kısa süre önce kaybettiği köpeği Hektor hakkında yöneltilen sorular karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Köpeğinin kaybının kendisini derinden etkilediğini ifade eden Engin Altan Düzyatan, "Bununla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Çok güzel bir yol arkadaşıydı. Süper zarifti. Çok beyefendiydi, çok sevildi bizim tarafımızdan… Ailem, çocuklarım, eşim ve bütün arkadaşlarım tarafından çok sevildi. Benim ona verebileceğim en büyük şey bu sevgiydi. O bana sınırsız bir sevgi veriyordu” dedi.

Hektor’un yatağının hâlâ odasında olduğunu söyleyen Düzyatan, ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirtti:

"Odama çıkamıyorum. Çünkü benim odamda karşımda yatağı vardı. Orada yatardı, odama çıkamıyorum ama atlatacağım… Hayat bir şekilde devam ediyor. Elimizden geleni yapmış olduk ve en güzel vedayı gerçekleştirdik. Üzgünüm, ağlatmayın beni…"

"YENİDEN EVCİL HAYVAN SAHİPLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gözleri dolan oyuncu, "Yeniden evcil hayvan sahiplenir misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Mutlaka yeni bir hayvan sahipleneceğim. Çünkü çok alışığım bu duruma… Çocukluğumdan beri hep bir evcil hayvanım oldu. Çok kısa sürede bunu yapabileceğimi zannetmiyorum ama biraz zaman tanıdıktan sonra kendime bir yol arkadaşına daha ihtiyacım olacak."

Engin Altan Düzyatan ve Sarp Bozkurt'u buluşturan Dünya Varmış filmi 22 Kasım’da vizyona girecek.