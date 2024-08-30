Engin Altan Düzyatan, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'de temsil edecek

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:55

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:55

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29'uncu oturumu (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Azerbaycan'daki COP29 mütevelli heyeti, çevre kirliliğini azaltmayı teşvik etmek için ihtiyaç duyulan temel mekanizmalardan biri olarak COP29 Uluslararası Danışma Komitesi'ni (COP29 IAC) kurdu.

Toplam 21 üyesi olan komitede, iklim faaliyetlerinin farklı yönlerine ilişkin konulara katkıda bulunabilecek isimler yer alıyor.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İklim Değişikliği Danışma Komitesi'nde Türkiye'yi temsil etmek için görevlendirildi.