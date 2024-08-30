Engin Altan Düzyatan, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'de temsil edecek

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirildi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:55
Engin Altan Düzyatan, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'de temsil edecek
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29'uncu oturumu (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Azerbaycan'daki COP29 mütevelli heyeti, çevre kirliliğini azaltmayı teşvik etmek için ihtiyaç duyulan temel mekanizmalardan biri olarak COP29 Uluslararası Danışma Komitesi'ni (COP29 IAC) kurdu.

Toplam 21 üyesi olan komitede, iklim faaliyetlerinin farklı yönlerine ilişkin konulara katkıda bulunabilecek isimler yer alıyor.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İklim Değişikliği Danışma Komitesi'nde Türkiye'yi temsil etmek için görevlendirildi.


Engin Altan Düzyatan haberleri

İlgili Haberler

Engin Altan Düzyatan başrolde: Netflix Türkiye yapımı 'Babamın Kemanı'ndan ilk fragman geldi

Engin Altan Düzyatan başrolde: Netflix Türkiye yapımı 'Babamın Kemanı'ndan ilk fragman geldi
Koca Seyit’in belgeseli çekiliyor: Engin Altan Düzyatan başrolde

Koca Seyit’in belgeseli çekiliyor: Engin Altan Düzyatan başrolde
Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması

Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler