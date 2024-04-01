Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, resmi Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla, kendini taklit eden hesapla hiçbir ilgisi olmadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:46
Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
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Oyuncu Engin Altan Düzyatan’a ait olduğu iddia edilen X hesabından yapılan paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Düzyatan’a ait olduğu düşünülen hesaptan “İstanbul’u depreme hazırlaması için oyumu Murat Kurum’a vereceğim” paylaşımı yapıldı.

DÜZYATAN, HESABIN SAHTE OLDUĞUNU DUYURDU

Hesapta mavi tikin bulunması ve Engin Altan Düzyatan’ın fotoğrafının kullanılması, başlangıçta hesabın resmi olduğunu düşündürse de, hesabın açıklamasında “parodi hesap” olduğu bilgisi yer alıyor.

Engin Altan Düzyatan, resmi Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla, kendini taklit eden hesapla hiçbir ilgisi olmadığını, X platformundaki tek resmi hesabının “@enginaltandu” isimli hesap olduğunu söyledi. 

Engin Altan Düzyatan’ı taklit eden bu hesapta, 31 Mart seçimlerine giderken siyasi tarafgirliği artırabilecek birçok paylaşım yapıldığı görülüyor.


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