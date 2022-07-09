Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

Şu sıralar Camdaki Kız dizisindeki Muzo karakteri ile beğeni toplayan Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan hangi dizi ve filmlerde oynadı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 01:08
Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?
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Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

ENİS ARIKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2014 – Hayat Ağacı 

2014 – Cesur Hemşire 

2012 – Uçurum 

2010 – 2011 – Yerden Yüksek 

2010 – Aşk ve Ceza 

2009 – Kapadokya Düşleri 

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 

2007 – Genco 

2003 – Gurbet Kadını 

2002 – Çekirdek Aile 

2002 – Yıldızların Altında 

2001 – Hırsız 

1999 – Zilyoner 

1998 – Gülerken Ağladık 

1998 – Aynalı Tahir 

ENİS ARIKAN’IN OYNADIĞI filmler

2011-Cast-ı Olan mı Var

2015-Kocan Kadar Konuş

2016-Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016-Rüya

2017-Küçük Ortak

2018-Görevimiz Tatil

2018-Kaç Kaçabilirsen

2022-Benden Ne Olur?


Enis Arıkan Camdaki Kız Muzo
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