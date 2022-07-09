Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?
Şu sıralar Camdaki Kız dizisindeki Muzo karakteri ile beğeni toplayan Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan hangi dizi ve filmlerde oynadı.
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı.
İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.
ENİS ARIKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER
2014 – Hayat Ağacı
2014 – Cesur Hemşire
2012 – Uçurum
2010 – 2011 – Yerden Yüksek
2010 – Aşk ve Ceza
2009 – Kapadokya Düşleri
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu
2007 – Genco
2003 – Gurbet Kadını
2002 – Çekirdek Aile
2002 – Yıldızların Altında
2001 – Hırsız
1999 – Zilyoner
1998 – Gülerken Ağladık
1998 – Aynalı Tahir
ENİS ARIKAN’IN OYNADIĞI filmler
2011-Cast-ı Olan mı Var
2015-Kocan Kadar Konuş
2016-Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2016-Rüya
2017-Küçük Ortak
2018-Görevimiz Tatil
2018-Kaç Kaçabilirsen
2022-Benden Ne Olur?
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