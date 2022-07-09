Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 01:08

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

ENİS ARIKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2014 – Hayat Ağacı

2014 – Cesur Hemşire

2012 – Uçurum

2010 – 2011 – Yerden Yüksek

2010 – Aşk ve Ceza

2009 – Kapadokya Düşleri

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu

2007 – Genco

2003 – Gurbet Kadını

2002 – Çekirdek Aile

2002 – Yıldızların Altında

2001 – Hırsız

1999 – Zilyoner

1998 – Gülerken Ağladık

1998 – Aynalı Tahir

ENİS ARIKAN’IN OYNADIĞI filmler

2011-Cast-ı Olan mı Var

2015-Kocan Kadar Konuş

2016-Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016-Rüya

2017-Küçük Ortak

2018-Görevimiz Tatil

2018-Kaç Kaçabilirsen

2022-Benden Ne Olur?