Aylin Çoşkun kimdir? Aylin Çoşkun kaç yaşında? Aylin Çoşkun evli mi?
Sarallar operasyonunda emniyete çağrılan ünlüler arasında ye alan Aylin Çoşkun kimdir? Aylin Çoşkun'un eşi kim?
Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Emniyet'e çağrılan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Aylin Çoşkun daha önce de sık sık gündeme gelen ve merak edilen isimler arasında.
AYLİN ÇOŞKUN KİMDİR?
Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.
Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. Asıl çıkış yaptığı parça ise yakın arkadaşı Hande Yener ile düet yaptığı Sinsirella şarkısı oldu.
AYLİN ÇOŞKUN KAÇ YAŞINDA?
2 Aralık 1976 doğumlu oyuncu 46 yaşındadır
AYLİN ÇOŞKUN EVLİ Mİ?
Aylin Çoşkun 10 Eylül 2019 tarihinde 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu.Geçtiğimiz sene de doğum gününde gündem olan şarkıcı Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan'ın doğum günü hediyesi olarak koluna yaptırdığı dövmeyi sosyal medyadan paylaşmıştı.
AYLİN ÇOŞKUN'UN ALBÜMLERİ
- 2004 Masal
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2006 Tam Zamanı
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2008 Dönmez O
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2012 Marka
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2014 Pas Pas
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2015 Çalkala
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2015 Star Ben
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2016 Saftirik
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2018 Sinsirella
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