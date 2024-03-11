Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama

Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Oğlu Yiğit Çolak annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:46
Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama
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'Kanlı Nigar', 'Doktor Civanım' ve 'Orta Direk Şaban' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan ünlü oyuncu Bahar Öztan uzun süredir kolon kanseriyle mücadele ediyor. Öztan'ın yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği öne sürülmüştü.

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre, Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesinin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Annemin entübe edildiği doğru değil. Evet, hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda da değil. Tabii her zaman dualarınızı bekliyoruz."

"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR" DEMİŞTİ

Geçen aylarda Bahar Öztan, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" demişti.

"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

Bahar Öztan, daha önce yaptığı açıklamada ise, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.


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