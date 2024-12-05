Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar'dan 'ölüm' haberine tepki
Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar hakkında sosyal medyada çıkan 'ölüm' iddiasına oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialara kızından çok sert tepki geldi. Ünlü ismin kızı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü ismin kızı Zeynep Özyağcılar, “Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım” diyerek tepkisini dile getirdi.
"KENDİSİ EVDE VE İYİ"
Zeynep Özyağcılar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım."
Etiketler: #Erdal Özyağcılar #Ölüm #açıklama
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