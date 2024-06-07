Erik ağacında kayısı yetiştirdiler! Bu yıl verim almaya başlandı...
Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan çiftçi Abdullah Karakuş’a ait meyve bahçesinde bulunan erik ağacında yetişen kayısı görenleri şaşırtıyor.
Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi’nde yaşayan ve uzun süredir çiftçilik yapan Abdullah Karakuş, bazı akademik çevrelerden aldığı destekle yaklaşık 5 dönümlük alanda meyve yetiştiriciliği yapıyor. Kayısı, erik, dut, şeftali gibi çeşitli meyvelerde zaman zaman ıslah çalışmaları da gerçekleştiren çiftçi Abdullah Karakuş, bahçesindeki erik ağacında kayısı meyvesinin yetiştiğini gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.
“TÜRKİYE DE BİR BENZERİNİN OLDUĞUNU SANMIYORUM”
Yaşanan olayın Türkiye’de bir ilk olduğunu düşündüklerini kaydeden Abdullah Karakuş, "Yaklaşık 14 yıldır bazı akademisyenler ile birlikte çeşitli meyve ağaçları üzerinde çalışmalar yapmaktayız. 3 yıl önce erik ağaçları üzerinde kayısı uygulamamız vardı. Bu yıl verim almaya başladık. Bizler de şaşırdık. Erik ağacında kayısı çağlası yetişmiş durumda. İlerleyen dönemlerde ürünleri çoğaltarak daha da detaya inmek istiyoruz” diye konuştu.
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