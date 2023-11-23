Erkeklerde sperm kalitesini arttırıyor: Günde 2 avuç yeterli

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:49

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:49

Monash Üniversitesi liderliğinde yapılan yeni bir araştırma, günlük diyetlere kuruyemiş eklemenin erkeklerde sperm kalitesini optimize ederek doğurganlığı artırabileceğini ortaya çıkardı.

Advances in Nutrition dergisinde yayınlanan inceleme, kuruyemiş tüketimi ile erkek ve kadın doğurganlık arasındaki bağlantıyı araştıran ilk örnek oldu. İki avuç kuruyemiş tüketen sağlıklı erkeklerle benzer bir diyet uygulayan erkeklerin dahil olduğu dört çalışma analiz edildi.

Sonuçlar, kuruyemiş tüketen erkeklerin sperm kalitesinin daha iyi olduğunu, ancak miktar açısından daha fazla sperm üretmediklerini gösterdi. İncelemede kuruyemişler genellikle tam kabuklu İngiliz cevizi, ceviz, badem ve fındık karışmları oldu.

Araştırmacılar, tuzlu veya şekerli olmayan diğer kuruyemiş türlerinin de benzer faydalar sağlayabileceğini düşünüyor. Dr. Barbara Cardoso, kuruyemiş tüketiminin diğer yaşam tarzı faktörlerine bağlı olmadığını ve kuruyemiş tüketen erkeklerin daha sağlıklı olmadığını, ancak sperm kalitelerinin olumlu etkilendiğini belirtti.

Dr. Cardoso, kuruyemiş eklemenin olumlu etkilerinin, sağlıklı bir diyetle beslenen kişilere eklenmesinin daha fazla diyet değişikliğine gerek kalmadan gerçekleşebileceğini vurguladı. Kısırlığın dünya çapında üreme çağındaki çiftlerin yüzde 8-12'sini etkilediğini göz önüne alarak, bulguların gebe kalmaya çalışan çiftler için önemli etkileri olabileceğini söyledi.

İncelemenin kıdemli yazarı Dr. Nicole Kellow ise kuruyemişlerin omega-3 yağları, lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi üreme sağlığını iyileştirebilecek besinler açısından zengin olduğunu belirtti. Ayrıca, kabuklu yemişlerin Akdeniz diyetinin bir parçası olarak gebelik ve canlı doğum şansını artırabildiğini ekledi.

Dr. Kellow, sperm kalitesinde önemli gelişmeler görmek için günde sadece iki avuç fındık tüketmenin yeterli olabileceğini ve kuruyemişlerin tekli doymamış yağlar, antioksidanlar ve diyet lifi içerdiğini, bu maddelerin sağlık için hayati önem taşıdığını belirtti.