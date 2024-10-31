Ertelemeye son verin! Bu davranıştan kurtulmanın yolları
Erteleme alışkanlığı, çoğu insanın zamanını etkili kullanmasını engeller. Ancak planlı olmak ve küçük adımlar atmak gibi basit adımlar bu sorundan kurtulmanın yolu olabilir.
Günlük hayatta yapmanız gereken işleri ertelemek; çoğu zaman stres, kaygı ve suçuluk duygusu yaratır. Ancak, erteleme alışkanlığını yenmek mümkündür. İşte, Bu davranıştan kurtulmanın yolları...
PLANLI OLUN
Sabah kalkınca o gün neler yapacağınızı belirleyin ve bir zaman planlaması yapın. Daha sonra belirlediğiniz işin zamanı geldiğinde o görevi tamamlamaya odaklanın.
KARARLI OLUN
Ertelemek çoğunlukla duygusal ve psikolojik sebeplerle ortaya çıkar. İnsanlar mükemmelliyetçilik, başarısızlık korkusu, motivasyon eksikliği, zamanı doğru yönetememek gibi nedenler yüzünden yapacakları işleri sürekli erteler. Bu sebeple kararlı olmak, erteleme alışkanlığını yenmenize yardımcı olacaktır.
OLUMLU OLUN
Erteleme ile mücadele ederken en önemli şeylerden biri de kendinize karşı nazik ve destekleyici olmaktır. Kendinizi suçlamak yerine takdir etmek size iyi hissettirecektir.
KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN
Ertelediğiniz işleri gözünüzde büyütmek yerine, küçük parçalara ayırın. Her küçük adımı tamamlamak; ilerlediğinizi görmenizi ve motivasyonunuzun artmasını sağlayacaktır.
PROFESYONEL YARDIM ALIN
Eğer erteleme alışkanlığınız günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz.
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