Ertelemeye son verin! Bu davranıştan kurtulmanın yolları

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:28

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:28

Günlük hayatta yapmanız gereken işleri ertelemek; çoğu zaman stres, kaygı ve suçuluk duygusu yaratır. Ancak, erteleme alışkanlığını yenmek mümkündür. İşte, Bu davranıştan kurtulmanın yolları...

PLANLI OLUN

Sabah kalkınca o gün neler yapacağınızı belirleyin ve bir zaman planlaması yapın. Daha sonra belirlediğiniz işin zamanı geldiğinde o görevi tamamlamaya odaklanın.

KARARLI OLUN

Ertelemek çoğunlukla duygusal ve psikolojik sebeplerle ortaya çıkar. İnsanlar mükemmelliyetçilik, başarısızlık korkusu, motivasyon eksikliği, zamanı doğru yönetememek gibi nedenler yüzünden yapacakları işleri sürekli erteler. Bu sebeple kararlı olmak, erteleme alışkanlığını yenmenize yardımcı olacaktır.

OLUMLU OLUN

Erteleme ile mücadele ederken en önemli şeylerden biri de kendinize karşı nazik ve destekleyici olmaktır. Kendinizi suçlamak yerine takdir etmek size iyi hissettirecektir.

KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN

Ertelediğiniz işleri gözünüzde büyütmek yerine, küçük parçalara ayırın. Her küçük adımı tamamlamak; ilerlediğinizi görmenizi ve motivasyonunuzun artmasını sağlayacaktır.

PROFESYONEL YARDIM ALIN

Eğer erteleme alışkanlığınız günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz.