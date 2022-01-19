Ertelenen 64. Grammy'nin yeni tarihi belli oldu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:45

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Grammy, 3 Nisan tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde olacak.

Töreni komedyen Trevor Noah sunacak. Ödüle aday isimler Kasım ayında duyurulmuş ancak 31 Ocak'ta düzenlenecek tören artan Omicron endişesi nedeniyle ertelenmişti.

Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtilmişti. Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer almıştı.

Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.

GEÇEN SENE DE ERTELENMİŞTİ

Grammy Ödül Töreni geçen sene de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ocak'tan 14 Mart’a ertelenmiş ve kalabalığın büyük bölümü dışarıda olacak şekilde Los Angeles Kongre Merkezi'nde yapılmıştı.