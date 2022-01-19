Ertelenen 64. Grammy'nin yeni tarihi belli oldu
Müzik dünyasının en büyük gecesi olarak adlandırılan Grammy Ödül töreninin yeni tarihi belli oldu. Daha önce Covid-19 nedeniyle ertelenen Grammy 3 Nisan'da gerçekleşecek. Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.
Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Grammy, 3 Nisan tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde olacak.
Töreni komedyen Trevor Noah sunacak. Ödüle aday isimler Kasım ayında duyurulmuş ancak 31 Ocak'ta düzenlenecek tören artan Omicron endişesi nedeniyle ertelenmişti.
Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtilmişti. Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer almıştı.
Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.
GEÇEN SENE DE ERTELENMİŞTİ
Grammy Ödül Töreni geçen sene de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ocak'tan 14 Mart’a ertelenmiş ve kalabalığın büyük bölümü dışarıda olacak şekilde Los Angeles Kongre Merkezi'nde yapılmıştı.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz kara teslim: 1644 yol kapandı
- AKP ve MHP o emeklileri hiçe saydı
- İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi: 15 yaralı
- 'Playboy' kurucusunun sırları belgeselde ifşa oldu
- Son depremler ne anlama geliyor?
- Dört kollu ve dört bacaklı bebek dünyaya geldi
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- Benzine büyük zam iddiası
- Trabzonspor liderliği perçinlemek istiyor