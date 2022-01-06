Grammy Ödül Töreni Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi

ABD’de Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi.

AA
06 Ocak 2022 Perşembe, 10:35
Grammy Ödül Töreni Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi
Abone Ol google-news

Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.

Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler