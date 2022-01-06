Grammy Ödül Töreni Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi
ABD’de Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi.
Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.
Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.
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