Erzurum'da utancından köyünü terk etti: Aylardır uzaktan hasret gideriyor
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2 kişi tarafından sahte senetle dolandırılan besici Zeynel Abidin Kaya, kendisi gibi 12 kişinin de dolandırılmasına vesile olduğu için aylardır köyüne gidemiyor. Kaya, ailesinin de yaşadığı köyünü zaman zaman uzaktan izleyip, hasret gideriyor.
Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe köyünde baba mesleği olan
besicilik yapan evli ve 4 çocuk babası Zeynel Abidin Kaya (52), kendisinden
sürekli hayvan alan A.E. ve S.E.’ye Kurban Bayramı öncesi 270 büyükbaş hayvan
sattı. Kaya’nın kefil oldu A.S. ve S.E., 12 besiciden de toplam 350 büyükbaş
hayvan aldı. Besiciler, ödeme günü gelince senetlerin karşılıksız olduğunu
öğrendi.
Besicilerin iletişime geçtiği A.S. ve S.E., şirketin
battığını ve zaman istediklerini söyledi. Ancak verilen sürenin dolmasına
rağmen paralarını alamayan besiciler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa
suç duyurusunda bulundu.
Besiciliği bırakmak zorunda kalan Zeynel Abidin Kaya, hayvan
pazarında herkes tarafından güvenilir olarak bilindiği için 12 besicinin de
dolandırılmasına vesile olduğunu söyledi. Hem kendisinin hem de diğer
besicilerin ahırlarının boş kaldığını belirten Kaya, yaşadıkları bu sıkıntılar
nedeniyle saç ve sakalları bembeyaz oldu.
Ahbaplarının kendisini tanıyamadığını belirten Zeynel Abidin
Kaya, şöyle konuştu:
"A.E. ve S. E. ortak bir şirket kurmuştu. Benden
sürekli büyükbaş hayvan alır ve parasını öderdi. Benden en son Kurban
Bayramı’ndan önce 270 büyükbaş hayvan satın aldı. Daha çok hayvan lazım olduğu
için ben de köyümüzdekiler ve hayvan pazarında beni tanıyan, güvenen besicilere
söyledim. Hiç tereddüt etmeden her biri 30, 40 ne kadar hayvanı varsa verdi.
Tabi hayvanlarına karşılık senet aldılar. Ödeme günü gelince senetlerin
karşılıksız olduğunu öğrendik. Kendileri ile konuştuk ve bize şirketin
battığını ama borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek zaman istediler. Zamanda
verdik ama yine ödemediler. Hepimiz mağdur olarak gidip savcılıkta suç
duyurusunda bulunduk. Henüz bir sonuç alamadık.”
"BENİMLE KARŞILAŞINCA HAKERET EDİYORLAR"
“Zaman uzadıkça bu kez diğer mağdurlar beni sıkıştırmaya
başladı. Hatta benden bile şikayetçi oldular. Bizi dolandıran iki ortağın
bugüne kadar ifadesi bile alınmadı. Köyde yaşayanlarla karşılaşınca haklı
olarak bana hakaret ediyor, bağırıp çağırıyorlar. Moralim bozuluyor. Bende
artık köye gelmemeye gelsem bile kimse görünmeden gece yarısı evime gidiyorum.
Perişan oldum. Hem paramı kaptırdım hem de başka insanların mağdur olmasına
neden oldum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Bir zamanlar içerisi
hayvanlarla dolu olan ahırlarımız boş kaldı. Paraları yoksa cezaevine girip
cezalarını çeksinler. Hem benim hem de tanıdığım insanların canının yaktılar.”
11 AYDIR KÖYÜNE GELEMİYOR
Çayırtepe Köyü Muhtarı Halil Didin, "Zeynel Bey mal
aldı, ona buna verdi. Onlar bunun parasını vermediği gibi Zeynel bu müşkülata
düştü. Köye bile gelemez oldu. Alacaklılar gelip önünü kesip, 'benim paramı
ver' diyor. Karşı taraftan alamadığı gibi ne yapsın bu da kimseye ödeme
yapamadı. Karşı taraf bunu kandırdığından bu da utancından insanların karşısına
çıkamıyor. Zeynel, 11 aydır köyü terk etti. Evine gelip, gidemiyor. Hatta
inanır mısınız? Geçen kışın hayvanları ahırda aç duruyordu. Ben köyden ot
toplayıp götürüp yedirdim" dedi.
‘HEPİMİZ PERİŞAN OLDUK’
Zeynel Abidin Kaya'dan alacaklılardan biri olan Fahrettin Çelik, "Bizim Zeynel ile alışverişimiz eskiye dayanıyor. Zeynel esnaftı ve yanlış bir şeyini görmedik. Son alışverişimizde malları verdik. Aracı olduğu kişilerin senetlerini getirdi. Senetleri elimizde ancak ödemiyorlar 2 senedir bizi dolandırıyorlar. Hepimiz perişan olduk. Şikayetçi olmamıza rağmen adamların hala ifadesi bile alınmamış" dedi.
Hayvan pazarında besicilik yapan Cemal Taşdemir ise
"Ben Zeynel Abidin Kaya'ya 25 tane tosun verdim. 25 tane hayvanın parasını
2 senedir vermiyor, bizi dolandırıyorlar. Hepimiz Zeynel Abidin Kaya'yı
tanırız. Diğer adamlar onu, o da bizi dolandırdı" dedi.
Zeynel Abidin Kaya, kendilerini dolandıran her iki ortakla telefonla yaptığı konuşmada ödeme konusunda kendisinin bir şey yapamayacağını belirterek birbirlerini suçladı.
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