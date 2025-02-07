Eşi galaya çıplak katılmıştı... Kanye West'ten tepki çeken sözler: 'Karım üzerinde hakimiyetim var'
Kanye West’ten olay yaratacak açıklamalara imza attı. Ünlü rapçi, eşi Bianca Censori’ye yönelik eleştirilere sert çıktı ve skandal söylemlerini sürdürdü.
Uzun süredir giyim tercihleri ve çıkışlarıyla tartışma konusu olan ünlü rapçi Kanye West, eşi Bianca Censori ve kendisi hakkında yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi.
X (Twitter) platformunda peş peşe yaptığı paylaşımlarda West, hem eşiyle ilgili tartışmaları yanıtlarken hem de kendisine yöneltilen diğer iddialara sert ifadelerle karşılık verdi.
EŞİ HAKKINDA TARTIŞMA YARATAN SÖZLER
Grammy ödül töreninde Bianca Censori’nin transparan bir elbiseyle kırmızı halıda yürüyşü büyük yankı uyandırmış, kimi kesimler tarafından eleştirilmişti. Kanye West, bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Karımın ne giyeceğine karışmam, ancak o benim onayım olmadan bu görünümle ortaya çıkmazdı. Aptal piyonlar!”
Ayrıca, Bianca Censori üzerinde "hakimiyeti" olduğunu iddia eden West, "Bu feminist bir saçmalık değil. O bir milyarderle birlikte, neden sızın gibi aptal, züğürtleri dinlesin ki?" diyerek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.
DIDDY’NİN SERBEST BIRAKILMASINI SAVUNDU
Kanye West, cinsel taciz, tecavüz ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla hapiste bulunan bir diğer ünlü rapçi Diddy’nin serbest bırakılması gerektığini savundu. West'in bu destek açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki topladı.
NEFRET SÖYLEMLERİ DEVAM EDİYOR
West, daha önce de Yahudi toplumu hakkındaki sert söylemleriyle büyük tepkilere yol açmıştı. Bu kez ise nefret suçu sayılabilecek ifadeler kullanarak, "Ben bir Nazi’yim" şeklinde konuştu.
Geçmişte "Hitler’i seviyorum" gibi açıklamalar yapan West’in bu yeni sözleri, bir kez daha büyük bir tartışma başlattı.
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