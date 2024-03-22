Esin Gündoğdu kimdir? Esin Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
Ekranların takip edilen oyuncularından biri olan Esin Gündoğdu, verdiği 72 kiloyla hayranlarının karşısına çıktı. Peki, Esin Gündoğdu kimdir? Esin Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
Aktif olarak 2004 yılından bu yana sürdürdüğü oyunculuk kariyerine birçok önemli proje sığdıran Esin Gündoğdu, hayat verdiği karakterler ile geniş kitlelerce tanındı. Peki, Esin Gündoğdu kimdir? Esin Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
ESİN GÜNDOĞDU KİMDİR?
Esin Gündoğdu, 1 Ocak 1977 tarihinde başkent Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuğa Virgül Tiyatrosu'nda başlayan ve uzun yıllar çeşitli oyunlarda sahne alan Gündoğdu, kamera önündeki kariyerine Avrupa Yakası dizisinde başladı. Televizyon dünyasında Baba Oluyorum, Olacak O Kadar, Merhaba Hayat gibi program ve dizilerde de yer alan oyuncu, yayınlandığı döneme damgasını vuran Aşk Yeniden isimli dizide hayat verdiği Ayfer karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Sinema dünyasına ise Recep İvedik 2 filmiyle adım attı. 2013 yılında aldığı bir teklifi değerlendiren Gündoğdu, Eskici Bit Pazarı reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ayrıca kısa film kariyerinde de Çanta isimli bir yapımda yer aldı.
ESIN GÜNDOĞDU DİZİLERİ
2004 – Avrupa Yakası
2007 – Baba Oluyorum
2009 – Olacak O Kadar
2012 – Merhaba Hayat'
2014 – Yedikule Hayat Yokuşu
2015/2016 – Aşk Yeniden
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır
2017/2018 – Yeni Gelin
2021/2022 – Tozkoparan İskender
2023 – Vermem Seni Ellere
ESIN GÜNDOĞDU FİLMLERİ
2023/2024 – Eybah! Ramazan Bey
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