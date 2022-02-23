'Game of Thrones' yazarının kitapları Marvel çizgi romanı oluyor
Dünyaca ünlü dizi serisi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yazarı George R.R. Martin’in virüslü mutant insanları konu alan kitabı Wild Cards, bu kez de Marvel çizgi roman dünyasına katılıyor. Epik fantezi yazarı George R.R. Martin, tüm dünyayı kasıp kavuran dizi Game of Thrones’un ardından Marvel ile anlaşmaya vardı. Marvel, ünlü yazarın Wild Cards antolojisini çizgi roman serisine dönüştürecek.
Epik fantezi yazarı George R. R. Martin'in (GRRM) ‘A Song of Ice and Fire' (Buz ve Ateşin Şarkısı) roman serisinden HBO'nun uyarladığı 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinin dünya çapında marka haline gelmesi sonrası Marvel ile anlaşma yaptı.
Anlaşmaya göre Marvel, GRRM'nin 'Wild Cards World' antolojilerini çizgi roman serisine dönüştürecek.
George R. R. Martin, "Hayranlarımın zaten bildiği gibi, Wild Cards World kalbimde özel bir yere sahip. Marvel gibi bir endüstri titanının anlatıyı başından itibaren çizgi roman olarak üreteceğini duyurma ayrıcalığına sahip olmak, bana sonsuz keyif veriyor" açıklamasında bulundu.
HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK
NTV'de yer alan habere göre Marvel için 'Wild Cards' çizgi roman serisi, 'Wolverine' yazarı Paul Cornell ve 'Daredevil' çizimleriyle tanınan sanatçı Mike Hawthorne tarafından geliştirilecek.
İlk sayı Wild Cards: The Drawing of the Cards #1 adıyla 1 Haziran'da piyasada olacak.
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