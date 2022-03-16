Marvel'dan ilk Müslüman süper kahraman dizisi
ABD merkezli Marvel'ın bir çizgi roman karakteri daha film dünyasına taşındı. 16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel'ın haziranda Disney+ platformunda yayımlanacak dizisinin fragmanı izleyiciyle buluştu.
Marvel Comics'in kendi adını taşıyan seriye sahip ilk Müslüman süper kahramanı, çizgi roman sayfalarından Disney ekranına transfer oldu.
Okula ve eve uyum sağlama mücadelesi verirken Terrigen bombası patlaması sonucu süper güçler edinen Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon, Adil El Arbi ve Bilall Fallah'ın yönetmenliğindeki altı bölümlük dizide, New Jersey'de yaşayan 16 yaşındaki Kamala'yı, Iman Vellani canlandırıyor.
TANITIM SES GETİRDİ
Fragmanı yayımlanan dizi, süper kahramanlara takıntılı olan ve özellikle Avengers ve Kaptan Marvel hakkında hayran edebiyatı yazan Kamala'nın hayatını takip ediyor.
Fragmanda camide dua eden, liseye giden ve erkek yaşıtları hakkında hayal kuran Kamala'nın yeni edindiği süper güçlerle nasıl dönüştüğü gösteriliyor. Kamala'nın güçleri sonunda ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor.
Kaptan Marvel'ınkine benzer mavi-kırmızı süper kahraman kıyafeti giyen Kamala, şubat ayında vizyona girmesi planlanan 'Kaptan Marvel'ın devamı 'Marvellar'da da boy gösterecek.
ERTELENMİŞTİ
İlk olarak 2013'te bir Kaptan Marvel çizgi romanında görünen Kamala'ya 2014'te Ms. Marvel olarak solo çizgi roman serisi bahşedildi. Aslında 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen dizi ise pandeminin diğer Marvel sürümlerini geciktirmesi nedeniyle yaza ertelendi.
Kadınlara yönelik eşitsizliği vurgulayan filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan Pakistanlı-Kanadalı gazeteci, film yapımcısı ve aktivist Sharmeen Obaid-Chinoy, Ms. Marvel'ın yönetmenlerinden biri olarak sosyal medyada fragmanı paylaşırken şunları ekledi:
"Anlattığımız hikayeden ve dünyaya gönderdiğimiz mesajdan daha fazla gurur duyamam! Her yerdeki kızların kendilerini #MsMarvel'de göreceğine inanmak. Süper kahramanların tüm tonlarını temsil eden hikayeler yaratmak. Gelecek onun ellerinde."
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