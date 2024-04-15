Eski oyuncu Yasemin Özilhan'dan sağlıklı yeni tarif: 'Altın süt'
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen eski oyuncu Yasemin Özilhan, takipçileriyle 'altın süt' tarifi paylaştı.
Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten ve anne olduktan sonra ekranları bırakmıştı.
Özilhan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık kombinleriyle gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, yaşam tarzıyla yediği ve içtiğiyle de konuşuluyor.
Arada evinin mutfağına giren ve kendisine özel karışımlar hazırlayan Özilhan, bu defa "Altın süt" yaptı.
Tarifini Instagram hesabından yayınlayan eski oyuncu, yayınladığı videoya şu notu yazdı:
"Badem sütü, zerdeçal, esmer şeker, vanilya ve tarçın"
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