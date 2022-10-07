Yasemin Özilhan: 'Geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım'

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, zaman zaman kıyafetlerinin fiyatı ve mutfakta yemek yaparken verdiği tariflerde kullandığı pahalı gıdalarla gündeme geliyordu. Son olarak Özilhan, alışveriş harcamalarını kıstığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 09:20
Yasemin Özilhan: 'Geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım'
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Oyunculuğu bırakarak sosyal medya fenomenliği yapmaya başlayan Yasemin Özilhan, pahalı harcamalarıyla magazin gündemine geliyordu. Özilhan, katıldığı bir davette gazetecilerin pahalılıkla ilgili sorusunu yanıtladı. Özilhan, "İndirimlere baktığım oluyor" dedi.

"PAZARDAN DA ALIŞVERİŞ YAPARIM"

'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Tuncay Özilhan'ın gelini olan, İzzet Özilhan'ın eşi Özilhan, eskisi gibi çok harcama yapmadığını söyledi.

Özilhan konuyla ilgili şöyle konuştu: 

"Eskisi gibi çok alışveriş yaptığım söylenemez. Ekonomi anlamında geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Sadece lüks markalardan alışveriş yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil, pazardan da alışveriş yaparım."


Ekonomik kriz Alışveriş Yasemin Özilhan

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