Eski sevgililer doğum gününde buluştu: Nail Gönenli’nin doğum günü partisine ünlü akını

Yayınlanma: 11.06.2024 - 14:34

Güncelleme: 11.06.2024 - 14:34

Ünlü avukat Nail Gönenli, 43. yaş gününü Emirgan’da bir mekanda yakın dostlarıyla beraber kutladı.

Murat Boz, Edis, Özge Özpirinçci, Burak Yamatürk, Serkan Keskin, Meriç Aral, Burak Can, Önder Öztarhan, Bedri Güntay, İlker Kızmaz – Aslı Kızmaz, Aybüke Albere ve Merih Ermakastar, Gönenli’nin doğum gününe giden dostları arasındaydı.

Geçen bayramda Çeşme’de beraber tatil yaparken görüntülendiği eski sevgilisi Çağla Şıkel de Gönenli’nin doğum günü partisinin konukları arasında vardı. Şıkel, Nail Gönenli pastasını yakın dostu Özge Özpirinci’yle beraber üflerken, ıslık çalarak kutlamaya eşlik dikkat çekti. Şıkel geçen haftalarda verdiği röportajda “Arkadaş kalabilen eski sevgilileriz. Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…" demişti.

Birbirinden kopamayan, doğum günü kutlaması sırasında da samimiyetleriyle dikkat çeken çiftin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu…

