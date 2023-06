Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:41

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:41

Survivor 2024 yeni sezonda All Star formatıyla yayınlacağı duyuruldu. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından izleyiciler Survivor 2024 All Star yarışmacılarının kimler olabileceğini araştırmaya başladı. Yeni sezonda çok fazla yeniliğe yer verileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısının kim olacağını da açıkladı. Peki, Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu! Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star yeni formatı ne?

SURVİVOR 2024 ALL STAR YENİ FORMATI NE?

Survivor'ın bitmesiyle birlikte gözler yeni sezona çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonda All Star formatı ile yayınlanacağı açıklandı. Survivor 2024'ün All Star olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, yarışmacıların elenmesini sağlayan halk oylaması (SMS) sisteminin kaldırılacağını açıkladı. SMS yerine yarışmacıların performanslarının elenmelerine neden olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, sözlerini böyle devam etti;

"Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor."

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Yarışmanın 2024 yılının ocak ayında başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2024 ALL STAR İLK YARIŞMACISI KİM?

Survivor 2023 final gecesine katılan ve adını Survivor'ın unutulmaz isimleri arasına yazdıran Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star teklifine canlı yayında onay verdi. Survivor'a damga vuran kadın yarışmacılardan biri olan Nagihan Karadere'nin Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısı olacağı söylendi.

SURVİVOR 2024 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2024 All Star'ın yarışmacılarının kimler olduğu henüz belirlenmedi. Survivor All Star'ın ilk yarışmacısının Nagihan Karadere olduğu biliniyor.

SURVİVOR 2023 KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te Özgür ve Nefise finale kalmaya hak kazandı. İkili arasında yapılan SMS oylamasında rakibi Özgür'den daha fazla oy alan Nefise, Survivor 2023 şampiyonu oldu.

SURVİVOR ŞAMPİYONLARI

2005 - Uğur Pektaş

2006 - Derya Durmuşlar

2007 - Taner Özdeş

2010 - Merve Oflaz

2011 - Derya Büyükuncu

2012 - Nihat Altınkaya

2013 - Hilmi Cem İntepe

2014 - Turabi Çamkıran

2015 - Turabi Çamkıran

2016 - Çağan Atakan Arslan

2017 - Ogeday Girişken

2018 - Adem Kılıçcı

2019 - Yusuf Karakaya

2019 - Katerina Dalaka

2020 - Cemal Can Canseven

2021 - İsmail Balaban

2022 - Nisa Bölükbaşı

2023 - Nefise Karatay