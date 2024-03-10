Eskiden sıradan bir sebze yemeğiydi, şimdi ilaç niyetine tüketiliyor! Sırrını çözmek için araştırma tarlası oluşturdu...

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:58

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:58

Aydın’da yaklaşık 20 yıldır doğal endemik bitkiler üzerinde çalışmalarını sürdüren atan Hakan Başlık, enginarın sırrını çözmek için araştırma tarlası oluşturdu. Bir çok kişinin mutfakta değerlendirdiği enginarı laboratuvar ortamında değerlendiren Başlık, “Eskiden mutfaklarda sıradan bir sebze yemeği olarak görülen enginar, şimdi ilaç niyetine tüketiliyor” dedi.

Aydın’ın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden biri olan ve her geçen gün ekonomik değeri artan enginar, sıradan bir ürün olmaktan çıktı. Şu anda tarlada adedi 20-30 TL arasında toptan satılan enginar üzerine yaklaşık 15 yıldır araştırmalarını sürdüren Hakan Başlık, kanın temizlenmesinden karaciğerin yenilenmesine kadar sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok olan enginarın aynı zamanda kanserle savaşta en başarılı ürünlerden birisi olduğunu söyledi.

Merkezi Aydın Umurlu’da bulunan önemli bir bölümünü bu sezon enginara ayırdığını belirten Hakan Başlık, hastalıklar arttıkça kıymeti daha iyi anlaşılan enginarın içerdiği vitamin ve antioksidan değerlerinin sağlık sektöründe çığır açacak türde olduğunu belirtti.

Aydın Efeler İlçesi başta olmak üzere il genelinde binlerce dönüm alanda üretilen enginarın artık mutfaklarda sıradan bir sebze olarak değerlendirilmekten kurtarılması gerektiğini belirten Başlık, “Yaklaşık 20 yıldır başta Aydın olmak üzere Ege’nin endemik bitkileri üzerinde çalışma yapıyoruz. Aydın’ın sembol ürünlerinden biri olan enginar; fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından oldukça zengin bir sebze. Bunun yanında A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerine de sahip olan enginarın içeriğinde yüksek oranda protein yer alıyor. Kalp kasını da güçlendiren enginar, kalbin de rahat çalışmasını sağlar. Demir eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynayan enginarın ana bileşeni ile yaptığımız çalışmalarda kanserli hücrelere etkili olduğunu gördük. Papatyagiller ailesine mensup olan enginar güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu kansere karşı koruyor. Bu zamana kadar daha çok karaciğere olan faydaları ile bilinen enginarın vücuttaki diğer pek çok organa faydası ve vücut dengesini korumasının yanında kansere karşı olan etkisi ile ele alınıp sadece bir sebze olarak değil sağlık ürünü olarak değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.