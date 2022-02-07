Eskiden 'yok ediyorlardı': Lüks markalardan satılmayan ürünler için yeni karar

07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:25

Lüks moda sektöründe önde gelen markalar, bu yılın başında getirilen israf karşıtı yasa nedeniyle artık satamadıkları ürünleri yok edemeyecek. Yeni uygulama, markaları farklı yöntemlerle ürünlerini yeniden piyasaya sürmeye yönlendiriyor.

Fransa'da 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe konan israfı azaltmaya yönelik uygulamalar, lüks tüketim sektöründeki ünlü markaları ürünlerinin satışına ve stok yönetimine dair farklı planlar izlemeye sevk etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Gucci, Saint Laurent, Balenciaga gibi markaları bünyesinde bulunduran Kering grubu, stokların daha etkili şekilde yönetilebilmesi için yapay zeka tabanlı programlara yatırım yaptıklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük lüks tüketim sektörü grubu olan Louis Vuitton, Dior ve Celine gibi markaların bir arada bulunduğu LVMH'den çevre geliştirme direktörü Helene Valade, firmaların stoklarını daha düşük tuttuğunu belirterek "lüks sektörünün talebe çok daha yakın hareket etmeye başladığını" ifade etti.

BAĞIŞ DA BİR SEÇENEK

Müşterilerin almadığı ürünler, çalışanlara avantajlı seçeneklerle de satılabiliyor. LVMH bünyesinde yaklaşık 150 bin, Kering'de 38 bin, Hermes'teyse 16 bin 600 çalışan var.

Lüks markaların başvurduğu bir başka yol da bağış. LVMH, iş kıyafeti bağışları toplayan ve iş arama sürecinde maddi durumu yetersiz kişilere kıyafet sağlayan Cravate Solidaire'le işbirliği yaptı.

Dünyaca ünlü markalardaki tasarımcılar, atık haline gelmiş ürünlerin farklı bir işlevle yeniden kullanıma kazandırıldığı "ileri dönüşüm" işleminden de faydalanıyor. Marc Jacobs, ABD'deki New York'ta kullanılmayan kumaşlardan izolasyon malzemesi yapan ya da bunları öğrenci veya sanatçılara bağışlayan Fabscrap'le birlikte çalışıyor. LVMH ise satılmayan kıyafetleri ve malzemeleri alıp geridönüşümden geçirerek yeni iplik ve kumaşlar üreten WeTurn'le işbirliği yaptı.

Hermes de 2020'de 39 bin ileri dönüştürülmüş ürün sattı.

28 MİLYON STERLİNLİK ÜRÜN YOK EDİLMİŞTİ

Başkent Paris merkezli varlık yönetim şirketi Flornoy’dan portfolyo yöneticisi Arnaud Cadart, "Zihniyet değişti. Artık her şeyin üstünde sonsuz üretimi destekleyen bir ekonomide yaşamıyoruz" dedi.

Britanyalı lüks marka Burberry, 2017’de satılmayan 28 milyon sterlin değerinde ürünü yok ettiğini açıklamış ve kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.